Слезы Буффона. Вратарь завершает карьеру

Это заявление футболист сделал после матча со Швецией, по результатам которого команда Италии не прошла отбор на Чемпионат мира-2018 в России.

Новости Италии. Профессиональный спорт покидает один из легендарных футболистов. Знаменитый голкипер национальной сборной Италии по футболу Джанлуиджи Буффон объявил об окончании спортивной карьеры.

Вратарь прокомментировал результат команды и отметил, что «вина разделена поровну между всеми нами. Здесь не должно быть козлов отпущения. Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Сожалею, что матч закончился так».

В январе 2018 года вратарю Буффону исполнится 40 лет. На протяжении двух последних десятилетий футболист защищал ворота Италии на турнирах.