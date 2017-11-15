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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября

15 ноября 2017 14:38
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Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова 15 ноября сыграет в SEHA-лиге с «Металургом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября-1

В последние годы «Металург» прочно осел в тени другого македонского гранда – «Вардара». В минувшем сезоне «Металург» был лишь 8-м в итоговой SEHA-табели о рангах. И в нынешнем пока дела идут не очень: всего 2 победы в 6 матчах и 7-е место в таблице.

Мешковцы с «Металургом» будут играть несколько усеченным составом: у некоторых игроков есть проблемы со здоровьем. В SEHA-лиге соперники встречались 9 раз. Баланс встреч на стороне белорусов – 7:2.

# Фотофакт # Гандбол

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