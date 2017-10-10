Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу

Новости Исландии. Сборная Исландии прошла в финальную часть Чемпионата мира по футболу. Это достижение стало новым рекордом мундиаля. Исландия была названа самой малонаселенной страной, которая когда-либо выходила на Чемпионат мира. В ней проживает 334 тысячи человек. Предыдущий рекорд был установлен Тринидадом и Тобаго.

В своей группе команда Исландии заняла первое место, и это позволило ей автоматически попасть в финальную часть ЧМ. К слову, за заключительным матчем тура с Косово наблюдал президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он следил за игрой с трибуны вместе со всеми болельщиками сборной, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Фото: twitter.com/Kiddi

«Президент Исландии, наблюдает за игрой на трибунах со своими людьми, а не в VIP-боксе, у него на глаза чуть не навернулись слезы, когда раздался последний свисток». Тренеры, закрытые манежи и командный дух: что, по мнению посла Исландии, помогает местным футболистам Напомним, что Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России. Девять победителей квалификационных групп получат прямые путевки, а между командами, занявшими второе место, будут определены еще 4 участника.