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Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу

10 октября 2017 11:34
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Новости Исландии. Сборная Исландии прошла в финальную часть Чемпионата мира по футболу.

Это достижение стало новым рекордом мундиаля. Исландия была названа самой малонаселенной страной, которая когда-либо выходила на Чемпионат мира. В ней проживает 334 тысячи человек. Предыдущий рекорд был установлен Тринидадом и Тобаго.

Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу-1

В своей группе команда Исландии заняла первое место, и это позволило ей автоматически попасть в финальную часть ЧМ.

К слову, за заключительным матчем тура с Косово наблюдал президент Исландии Гудни Йоханнессон. Он следил за игрой с трибуны вместе со всеми болельщиками сборной, что вызвало бурную реакцию в соцсетях.

Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу-4

Фото: twitter.com/Kiddi

«Президент Исландии, наблюдает за игрой на трибунах со своими людьми, а не в VIP-боксе, у него на глаза чуть не навернулись слезы, когда раздался последний свисток».

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Напомним, что Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России. Девять победителей квалификационных групп получат прямые путевки, а между командами, занявшими второе место, будут определены еще 4 участника.

Новый рекорд: Исландия стала самой малонаселенной страной, вышедшей в финальную часть ЧМ по футболу-7

Экс-президент Исландии: «Исландский футбол отличается от английского, а ведь мы выиграли у Англии, как вы знаете.

В Англии футбол вокруг денег вертится, а в Исландии футбол – это люди» (смотрите здесь).

# Футбол # Фотофакт

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