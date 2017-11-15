Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019

Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная полчаса назад завершила второй поединок квалификации к чемпионату Европы-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная полчаса назад завершила второй поединок квалификации к чемпионату Европы-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На паркете Дворца спорта наши девушки были сильнее соперниц из Эстонии – 80:63. Чуть ранее в дебютной игре отбора белоруски на выезде одолели дружину Польши.
Баскетбольный вечер во Дворце спорта, к слову, пока не заканчивается – буквально через час здесь стартует уже мужской матч. Парни из «Цмоков» примут израильский клуб «Бней-Герцлия» в групповой стадии Кубка ФИБА.