Прямой эфир

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019

15 ноября 2017 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женская баскетбольная сборная полчаса назад завершила второй поединок квалификации к чемпионату Европы-2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019-1

На паркете Дворца спорта наши девушки были сильнее соперниц из Эстонии – 80:63. Чуть ранее в дебютной игре отбора белоруски на выезде одолели дружину Польши.

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019-3

Баскетбольный вечер во Дворце спорта, к слову, пока не заканчивается – буквально через час здесь стартует уже мужской матч. Парни из «Цмоков» примут израильский клуб «Бней-Герцлия» в групповой стадии Кубка ФИБА.

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019-5

Женская сборная Беларуси победила команду Эстонии в рамках квалификации чемпионата Европы-2019-7

 

# Фотофакт # Баскетбол

Другие новости рубрики

Все новости
Роджер Федерер, обыграв Александра Зверева, стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР
15 ноября 2017 14:47

Роджер Федерер, обыграв Александра Зверева, стал первым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября
15 ноября 2017 14:38

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет с «Металургом» в SEHA-лиге 15 ноября

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване
15 ноября 2017 14:28

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Тайване