Лукашенко помиловал 18 осужденных, 11 из которых – женщины

Глава Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Среди них – 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности.

Большинство помилованных – 11 женщин, шестеро из которых имеют детей, нуждающихся в медицинской реабилитации.

Также были помилованы две супружеские пары, беременная женщина и один осужденный, совершивший преступление в возрасте 16 лет.

Все заявители признали свою вину, раскаялись и заявили о намерении вести законопослушный образ жизни.

Фото: president.gov.by