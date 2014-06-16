ЧМ-2014 по футболу в Бразилии. Сборная Португалии

На чемпионате мира по футболу-2014 в Бразилии сборная Германии представлена в группе «G» вместе с командами Германии, Ганы и США.
Впервые сборная Португалии участвовала в чемпионате мира по футболу в 1966 году. Проиграв в полуфинале будущим чемпионам мира сборной Англии, португальцы заняли 3-е место. В следующий раз Португалия квалифицировалась на чемпионат мира только в 1986 году, а затем в 2002, вылетев оба раза после групповой стадии турнира.
Звезда этой сборной - Криштиану Роналду. В нынешнем сезоне он хорош как никогда: наконец-то получил Золотой мяч, у него все отлично в личной жизни, его «Реал» выиграл Лигу чемпионов.
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Единственное, что пока не понятно, с какого матча Роналду вольется в игру сборной на бразильском первенстве: футболиста до сих пор беспокоит травма, полученная еще до финала Лиги чемпионов.
Криштиану Роналду, форвард сборной Португалии:
Я хотел бы быть готовым на 110%, но готов только на 100%, и с каждой тренировкой чувствую себя лучше и лучше.
Но к плей-офф Роналду точно восстановится, а в том, что Португалия выйдет из группы, сомневаться не приходиться - вопрос лишь в том, с какого места?
Фаворитом ЧМ-2014 букмекеры называют сборную Бразилии. По мнению экспертов, бразильцы выйдут в плей-офф с вероятностью 99%, а их шансы на трофей оцениваются в 48,5%. Также высоки шансы на победу у сборных Испании и Аргентины.
Смогут ли португальцы вмешаться в борьбу за трофей, узнаем вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!
Окончательный состав сборной Португалии:
Вратари: Бету, Эдуарду, Руй Патрисиу.
Защитники: Жоау Перейра, Рикарду Кошта, Фабиу Коэнтрау, Пепе, Луиш Нету, Андре Алмейда, Бруну Алвеш.
Полузащитники: Мигел Велозу, Виллиам Карвалью, Раул Мейрелеш, Жоау Моутинью, Рубен Аморим, Рафа.
Нападающие: Криштиану Роналду, Угу Алмейда, Варела, Эдер, Элдер Поштига, Вьейринья, Нани.
Главный тренер: Паулу Бенту.