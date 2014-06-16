ЧМ-2014 по футболу. Аргентина обыграла Боснию - 2:1. Месси стал автором победного гола

ЧМ-2014 по футболу. Сборная Аргентины одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в первом матче группового этапа чемпионата мира-2014 со счётом 2:1.

Автором, как оказалось, победного гола на 65-минуте стал Лионель Месси. Футболист испанской «Барселоны» таким образом принес своей команде 3 очка, а также прервал свою 7-матчевую безголевую серию на первенствах планеты.

До сегодняшнего дня Месси забил только 1 гол на ЧМ – в 2006 году в ворота сборной Сербии и Черногории. Теперь его статистика на чемпионатах мира такая: 9 матчей, 2 гола.



Лионель Месси, нападающий сборной Аргентины:

Этот гол был очень важен для меня, но что ещё более важно, он помог нам победить. Нас здесь фантастически приняли. Не ожидал увидеть так много аргентинцев. Теперь мы едем в Белу-Оризонти, и я надеюсь, что там будет такая же атмосфера.

Лео, в его 26, называют одним из лучших футболистов планеты, часто сравнивая с Диего Марадоной, легендой аргентинского футбола, лучшим футболист XX века по голосованию на официальном сайте ФИФА. И сам Марадона, кажется, готов за это поручиться!



Диего Марадона, футболист (Аргентина):

Многих аргентинских футболистов называли вторым Диего. Лео — единственный, с кем у меня действительно много общего. Мы не выигрывали Кубок мира уже 28 лет. Давай, Лео, сделай это для нас! Будь готова, Бразилия! Лионель Месси уже близко. Этот мальчик — гений, я говорю это уже много лет.

В Рио-де-Жанейро букмекеры прочат сборной Аргентины попадание в финал и встречу там с хозяевами чемпионата – бразильцами. Сбудутся ли прогнозы, узнаем вместе с ctv.by с 12 июня по 13 июля!