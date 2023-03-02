Прямой эфир

Сборная Беларуси проходит квалификацию на ЧМ по мини-футболу

02 марта 2023 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сборная Беларуси проходит квалификацию к мировому первенству 2024-го по мини-футболу. В четвертой квалификационной группе в соперниках у наших парней сборная Литвы и действующий чемпион мира и Европы – дружина Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси проходит квалификацию на ЧМ по мини-футболу-1

Напрямую в элитный отборочный раунд чемпионата мира выйдут победители 12 отборочных групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Отборочные поединки принимает Ереван. Второй матч подопечные Александра Черника проведут сегодня, 2 марта, против команды Литвы, стартовый свисток прозвучит в 18:00.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Мини-футбол # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Владислав Колячнок вернулся в НХЛ почти год спустя
02 марта 2023 14:16

Владислав Колячнок вернулся в НХЛ почти год спустя

Женская сборная Беларуси по гандболу стартовала с проигрыша на «Кубке Дружбы»
02 марта 2023 12:31

Женская сборная Беларуси по гандболу стартовала с проигрыша на «Кубке Дружбы»

Теннис. Лидия Морозова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Мексике
02 марта 2023 12:29

Теннис. Лидия Морозова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Мексике