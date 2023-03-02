Сборная Беларуси проходит квалификацию на ЧМ по мини-футболу

Сборная Беларуси проходит квалификацию к мировому первенству 2024-го по мини-футболу. В четвертой квалификационной группе в соперниках у наших парней сборная Литвы и действующий чемпион мира и Европы – дружина Португалии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напрямую в элитный отборочный раунд чемпионата мира выйдут победители 12 отборочных групп и четыре лучшие команды, занявшие вторые места. Отборочные поединки принимает Ереван. Второй матч подопечные Александра Черника проведут сегодня, 2 марта, против команды Литвы, стартовый свисток прозвучит в 18:00.