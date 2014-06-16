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ЧМ-2014 по футболу. Матч Аргентина-Босния и Герцеговина стал самым обсуждаемым в Twitter

16 июня 2014 08:14
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Новости Аргентины. Матч Аргентина-Босния и Герцеговина стал самым обсуждаемым в микроблогах Twitter. Он собрал более 6,3 миллиона записей.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте.

Автором, как оказалось, победного гола на 65-минуте стал Лионель Месси. Футболист испанской «Барселоны» таким образом принес своей команде 3 очка, а также прервал свою 7-матчевую безголевую серию на первенствах планеты.

Не удивительно, что победный гол лучшего игрока этой встречи Лионеля Месси стал самым обсуждаемым моментом игры. Подробности матча читайте здесь.

Более 3,9 миллиона записей оставили болельщики в Twitter во время матча, в котором сборная Франции разгромила команду Гондураса со счетом 3:0.

Встреча сборных Швейцарии и Эквадора, завершившийся голевой победой европейцев со счетом 2:1 – на третьей строчке рейтинга самых обсуждаемых матчей в Twitter. Болельщики посвятили этому матчу более 1,5 млн записей.

# Фотофакт # Чемпионат мира по футболу # Лионель Месси

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