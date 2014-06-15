ЧМ-2014 по футболу. Франция - Гондурас: Карим Бензема забил 2,5 гола и стал лучшим игроком матча

ЧМ-2014 мира по футболу. 15 июня на стадионе «Бейра-Рио — Жозе Пинейро Борда» в Порту-Алегри в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2014 в группе «E» сборная Франции выиграла у Гондураса – 3:0.

Счет в матче открыли французы – под занавес первого тайма, на 45-ой минуте мяч на свой счет записал Карим Бензема, который реализовал пенальти. Виновник этого «подарка» для сборной Франции – Уилсон Паласиос, который не только сфолил в своей штрафной, но нарушил правила во второй раз за игру. У него - красная карточка и сборная Гондураса осталась в меньшинстве.

Во втором тайме голом отличились уже южноамериканцы, но, увы, в свои ворота. Все тот же Карим Бензема, замыкая подачу с фланга, попал в штангу, а голкипер и капитан сборной Гондураса Ноэль Вальядарес перчаткой занес мяч в свои ворота.

Впервые на этом турнире была на практике использована система определения взятия ворот Goal Control.

Сборная Франции повела - 2:0 на 47-ой минуте.

На 73-ей минуте снова Карим Бензема удачно сыграл на подборе у правого края вратарской, после чего неотразимо пробил под перекладину. Нападающий мадридского «Реала» оформил дубль!

Раздавленные южноамериканцы так и не смогли реабилитироваться до конца матча.

Напомним, перед этой игрой футболисты сборной Гондураса буквально обещали бороться до конца...

Джерри Бенгтсон, нападающий сборной Гондураса:

Гондурас — боевая команда, которая хочет выиграть и будет бороться все 90 минут. Они увидят, как мы голодны до побед.

Форвард сборной Франции Карим Бензема признан лучшим игроком матча.