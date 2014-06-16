ЧМ-2014 по футболу. Криштиану Роналду собирается сделать все, чтобы не дать Германии выиграть юбилейный матч

ЧМ-2014 по футболу. 16 июня на арене «Фонте-Нова» в Сальвадоре в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу встретятся главные претенденты на выход из квартета «G» в плей-офф турнира - Германия и Португалия.

На чемпионатах мира эти две сборные встречались друг с другом лишь однажды – 8 июля 2006 года в матче за 3-е место бундестим в родных стенах переиграла Португалию со счетом 3:1.

С того времени команды встречались еще дважды - в рамках континентальных чемпионатов. Но и тогда победы оставались за немцами: на Euro-2008 в четвертьфинале (3:2), а спустя 4 года – в матче группового турнира (1:0).

Но амбиции, как и возможности, несмотря на статистику, у обеих команд высоки. Звезда мирового футбола Криштиану Роналду надеется, что в Бразилии «сборной пяти щитов» удастся остановить череду своих неудач.

Криштиану Роналду, форвард сборной Португалии:

Немецкая сборная очень сильна. Это одна из лучших команд мира и один из фаворитов мундиаля. Но мы собираемся сделать всё, что в наших силах, чтобы победить. «Реал» также долго не мог победить мюнхенскую «Баварию», но ведь всё изменилось. Это должно быть годом Португалии.

Немецкая команда отдает должное соперникам, но о своем намерении дойти до финала говорит прямо.

Йоахим Лев, тренер сборной Германии:

Германия всегда нацеливается на титул. Не удивительно, что нас всегда считают одними из фаворитов. На этот раз Германия действительно может победить на чемпионате мира. У нас собран хороший состав, в котором сочетаются молодость и опыт. У нас есть отличные футболисты на каждую позицию.

Германия не единственный претендент на победу. Стоит отметить Португалию, Италию, Голландию и Испанию, которая будет стремиться защитить титул.

Матч Германия – Португалия начнется в 19.00 по белорусскому времени.

Для сборной Германии он станет 100-ым на чемпионатах мира!

Удастся ли немцам одержать победу в юбилейном матче, узнаем вместе с ctv.by!