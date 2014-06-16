В Китае 25-летний болельщик умер от недосыпания из-за ЧМ по футболу

Новости Китая. Китайский болельщик скончался от недосыпания из-за просмотра матчей чемпионата мира. Об этом сообщает english.cri.cn со ссылкой на агентство Синьхуа.

Молодому человеку было всего 25 лет. Его нашли в комнате перед телевизором, по которому шла трансляция чемпионата мира по футболу. Возможными факторами гибели медики называют истощение и сердечный приступ.

Разница во времени между Бразилией и Китаем составляет около 11 часов. Медики настоятельно рекомендуют любителям футбола не забывать о своем здоровье.

У каждого человека есть своя норма сна. Есть люди короткоспящие, среднеспящие и длинноспящие. Это индивидуальная особенность любого организма. Например, Наполеон был короткоспящим, спал всего 4 часа, а Эйнштейн – длинноспящим, спал 10 часов. Оба они были достаточно эффективными людьми. Если человек свою норму резко сокращает, то, скорее всего, он будет с утра злым, уставшим и депрессивным.