ЧМ-2014 по футболу. Как фанаты болели за Аргентину и поддерживали Месси? Грандиозный фотофакт!

Новости Бразилии. В ночь с воскресенья на понедельник внимание футбольных фанатов было приковано к матчу между Аргентиной и Боснией-Герцеговиной.

Уже на 3-й минуте защитник боснийцев Сеад Колашинац срезал мяч в собственные ворота. Упрочил преимущество аргентинцев на 65-й минуте Лионель Месси.

Футболист испанской «Барселоны», таким образом, принес своей команде 3 очка, прервав 7-матчевую безголевую серию на первенствах планеты.

До сегодняшнего дня Месси забил только 1 гол на ЧМ – в 2006 году в ворота сборной Сербии и Черногории. Теперь его статистика на чемпионатах мира такая: 9 матчей, 2 гола.

Как фанаты болели за своих кумиров? Смотрите фото!

Напомним, несколько месяцев назад Месси предложил посвятить Чемпионат мира по футболу папе Франциску. Футболист с восторгом воспринял появление на Святом престоле своего соотечественника.

Следующий матч в рамках ЧМ аргентинцы проведут 21 июня со сборной Ирана. Подробнее о сборных Аргентины и Ирана читайте здесь!