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Официально: Михаэль Шумахер наконец вышел из комы

16 июня 2014 10:10
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Новости Франции. Михаэля Шумахера перевели из больницы в Гренобле в другое медицинское учреждение. Об этом сообщает информационное агентство ДПА со ссылкой на менеджера гонщика Сабину Кем.

Сабина Кем, менеджер Шумахера:
Шумахер больше не находится в состоянии комы. Он покинул больницу в Гренобле, чтобы продолжить реабилитацию в другом месте. Семья Михаэля благодарит за помощь и участие врачей, медсестер, терапветов гренобльской клиники. За эти месяцы они проделали огромную работу.

Полгода в коме. Шумахеру 45 лет, в клинике он пролежал около 6,5 месяцев. По информации таблоида Bild, спортсмен может общаться с супругой и двумя детьми.

Напомним, трагедия в семье Шумахеров произошла в декабре 2013 года. Автогонщик получил серьезную травму на горнолыжном курорте во французских Альпах. Он упал, ударившись головой о скрытые под снегом камни. На вертолете его экстренно доставили в ближайшую больницу, откуда затем перевезли в Гренобль (видео).

# Автомобильные гонки # Михаэль Шумахер

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