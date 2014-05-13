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Международный детско-юношеский турнир по волейболу памяти Г. Шевченко прошел в Минске

13 мая 2014 09:49
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Новости Беларуси. Не каждая школа может похвастать тем, что ее спортзал служит ареной для международных соревнований. Для столичной школы № 38 это вполне обыденное явление. Каждый год здесь проходит международный детско-юношеский турнир по волейболу памяти заслуженного тренера Беларуси Галины Шевченко.

В 2014 году в турнире принимают участие команды девочек 2001-2001 годов рождения. На протяжении трех дней будущие, хотелось бы верить, звезды белорусского и российского женского волейбол соревновались друг с другом по круговой схеме.

Михаил Грамович, заместитель директора СДЮШОР ВК «Минск»:
Из приезжих команд: команда Москвы «Ника», команда из Мозыря и команда из Гродно. И три наших минских команды. Тренеры, которые выставляют, – Сидельникова Ирина Ивановна и Релут Инна Олеговна.

По количеству и широте участников нынешний турнир значительно уступает предыдущим. По словам Михаила Грамовича, пять лет назад на подобные соревнования в Минск приезжало больше команд.

Но турнир памяти Галины Шевченко наравне с детско-юношеской лигой в любом случае остается одним из самых значимых в белорусском юниорском волейболе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Волейбол # Михаил Грамович

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