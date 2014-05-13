Глен Хэнлон: Два хоккеиста мирового класса сделали игру со Швейцарией – Сергей Костицын и Михаил Грабовский

Новости Беларуси. Белорусы снова на коне! «Минск-Арена» второй раз кряду после финальной сирены была переполнена эйфорией и овациями. Подопечные Глена Хенлона одержали вторую кряду победу на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В упорной борьбе с вице-чемпионами планеты – швейцарцами – дружина из Синеокой выглядела сильнее и одержала викторию 4:3, щедро отблагодарив болельщиков за горячую поддержку.

Интрига сохранялась на протяжении всего матча. Наши то вели, то уступали. Наши ребята проявляли лучшие бойцовские качества, надолго запирая крестоносцев у себя в зоне. И пусть швейцарцы приехали в Минск не в оптимальном составе, победа над ними от этого не стала менее ценной.

После этой виктории наши поднялись в таблице на третье, проходное место. Но впереди еще четыре матча, и расслабляться рано.

Впрочем, если поддержка трибун будет такая же, как и 12 мая, то белорусам по силам свернуть горы.

На послематчевой пресс-конференции наставник нашей дружины от души поблагодарил своих подопечных.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:

Равная игра. И я горд за ребят. Они проявили характер и победили. Проводить два поединка кряду очень тяжело, но они показали, что и при таком графике можно добиваться результата. Удача могла улыбнуться любой стороне, но два хоккеиста мирового класса сделали игру – Сергей Костицын и Михаил Грабовский. И, конечно, важным фактором была поддержка трибун.