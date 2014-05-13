Чемпионат мира по хоккею в Минске. Победная шайба Михаила Грабовского в матче со Швейцарией принесла школе ХК «Юность-Минск» 75 млн рублей

Новости Беларуси. И снова победа! Накануне белорусские хоккеисты обыграли швейцарскую дружину. Игра была очень напряженной. И все же в упорнейшей борьбе нам удалось буквально вырвать победу у вице-чемпионов мира.

Вторая виктория на домашнем чемпионате далась нашим ребятам очень не просто. Команды боролись за каждый метр ледовой площадки.

Решающий гол на 57 минуте встречи забил Михаил Грабовский. Таким образом установив окончательный счет – 4:3 в нашу пользу.

В момент этой красивейшей победы у «Минск-Арены» происходило что-то невероятное, ликовали тысячи болельщиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Болельщики:

Очень хорошая игра, очень эмоциональная. Было классно. Вы все сами слышите. Мы победили, мы молодцы. Спасибо команде.

Ребята молодцы. Поддержка сегодня была супер. Чтобы так было всегда. Беларусь, вперед!

Эмоции переполняют. Вы видите, что творится вокруг, вот тоже самое у меня в душе.

Мы самые лучшие. Беларусь!

Решающая шайба Михаила Грабовского принесла триумф сборной Беларуси, а детской школе хоккейного клуба «Юность-Минск» – еще 75 миллионов рублей.

По итогам трех встреч наша сборная набрала шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице в группе B. А Сергей Костицын и Михаил Грабовский вошли в список лучших бомбардиров чемпионата.

Сейчас ребята могут немного перевести дух. Ближайший матч у них только через два дня. Свой следующий поединок наша дружина проведет 15 мая со сборной Финляндии.