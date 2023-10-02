Прямой эфир

Четырёх белорусских пловцов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе

02 октября 2023 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четыре белорусских пловца получили нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выступать на форумах смогут наши Илья Шиманович, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай.

Четырёх белорусских пловцов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе-1

Помимо этого, допуск на старты получил и главный тренер сборной Андрей Липницкий. Ранее Международная федерация плавания объявила условия участия белорусов и россиян в планетарных чемпионатах в нейтральном статусе. Согласно требованиям, наши спортсмены смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях по одному пловцу на дистанцию.

# Плавание # Илья Шиманович # Алина Змушко # Анастасия Кулешова # Анастасия Шкурдай # Андрей Липницкий # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шорт-трек. Никита Мигдалёв обновил национальный рекорд на дистанции 1500 метров
02 октября 2023 12:38

Шорт-трек. Никита Мигдалёв обновил национальный рекорд на дистанции 1500 метров

Могут ли волейболисты совмещать работу и спорт и чего не хватает на ЧБ? Рассказал звёздный дуэт Петрушко и Дедкова
01 октября 2023 18:52

Могут ли волейболисты совмещать работу и спорт и чего не хватает на ЧБ? Рассказал звёздный дуэт Петрушко и Дедкова

Открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастики прошёл в Минске
01 октября 2023 17:13

Открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастики прошёл в Минске