Четырёх белорусских пловцов допустили к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе

Четыре белорусских пловца получили нейтральный статус для участия в турнирах под эгидой Международной федерации, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Выступать на форумах смогут наши Илья Шиманович, Алина Змушко, Анастасия Кулешова и Анастасия Шкурдай.

Помимо этого, допуск на старты получил и главный тренер сборной Андрей Липницкий. Ранее Международная федерация плавания объявила условия участия белорусов и россиян в планетарных чемпионатах в нейтральном статусе. Согласно требованиям, наши спортсмены смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях по одному пловцу на дистанцию.