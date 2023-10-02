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Шорт-трек. Никита Мигдалёв обновил национальный рекорд на дистанции 1500 метров

02 октября 2023 12:38
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Белорусские спортсмены завершили выступление на первом этапе Кубка России по шорт-треку в Коломне, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В рамках старта земляк Никита Мигдалев обновил национальный рекорд на дистанции 1 500 метров.

Шорт-трек. Никита Мигдалёв обновил национальный рекорд на дистанции 1500 метров-1

В финале «Б» наш атлет финишировал за 2,14 минуты. Предыдущее достижение держалось почти пять лет. Помимо этого, Мигдалев первый в истории белорусского шорт-трека, кому удалось выполнить временной норматив мастера спорта международного класса среди мужчин в индивидуальной программе. Ранее белорус смог превзойти и рекорд страны на дистанции 3 000 метров.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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