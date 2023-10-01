Открытый Кубок Беларуси по художественной гимнастики прошёл в Минске

Дворец художественной гимнастики с 27 по 29 сентября стал центром красоты, грациозности и элегантности. Здесь прошел открытый Кубок страны. Талантом и мастерством удивляли 160 спортсменок из Беларуси, России и Казахстана, сообщили в программе «Спорттаймер». Помимо традиционных дисциплин, медали были разыграны в командном первенстве. Это уже визитная карточка турнира. Методом жеребьевки определились составы. В одной дружине могли быть девочки разных возрастных категорий. Задача старших – служит достойным примером, а младших – перенимать опыт. Борьба была на выбывание, в итоге в финал вышли четыре сильнейших коллектива. Золото досталось спортсменкам из команды «Грация».

Дарья Ткачева, победительница турнира (командное первенство):

Каждые наши соревнования, которые проходят во Дворце художественной гимнастики, самые лучшие. Можно заметить, мы все в черных купальниках, чтобы сохранить наш командный дух. Раз немножко не сложилась ленточка, но все остальные виды сложились, надо выходить на парад. Как? В костюмах, как команда настоящая.

Николь Леута, победительница турнира (командное первенство):

Тяжело было, ответственность, боялась что-то не получится, подведу.

В самом престижном виде программы «олимпийское многоборье» среди сеньорок не знала равных Елизавета Зорькина. Ее результат – 139,4 балла. Николь Леута стала лучшей среди юниорок, в младшей возрастной категории победила Кира Бабкевич.

Елизавета Зорькина, победительница турнира (многоборье):

Очень понравилась организация. Были ошибки, особенно в финалах, но многоборьем я практически довольна. Сделала, что наработала. Кубок всегда в таком формате проходит, с командами, и каждый раз новые девочки. Всегда знакомимся, болеем друг за друга. Очень круто, такой формат мне нравится.

Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:

Очень интересно, дети любят этот Кубок, потому что это необычные соревнования. Я вижу, как детям это интересно, они друг за друга болеют. Они могут быть из разных городов, даже стран, но они уже хотя бы проявляют интерес друг к другу, запоминают, болеют, кричат, обнимаются, целуются. Что еще важнее? Спорт должен объединять. Очень жалко, что не смогли принять участие две ведущие наши гимнастки. Настя не успела еще восстановиться после травмы, которая была получена на предыдущих соревнованиях. И поберегли ногу для Алины Горносько на следующие соревнования. Дали шанс побороться на равных остальным членам сборной команды. Мы сейчас отбираем для «Небесной грации» участниц. Меня очень порадовала Ксюша Бондаренко. Мы, конечно же, на Киру Бабкевич надеемся.

Венцом турнира стало гала-шоу, посвященное 30-летию Белорусской ассоциации гимнастики. На одной площадке впервые выступили представители пяти дисциплин.

Ирина Лепарская:

Был очень душевный вечер, Алена Альбертовна подарила встречу друзей. Это было очень красиво, трогательно. Собрали всех ветеранов, даже кого не ожидали. Спасибо им, все пришли. Эти 30 лет с одной стороны большой срок, а с другой – пролетели, как одно мгновение. Помним каждую, кто за это время прошел через нашу команду. Они все остались членами нашей семьи. Помню каждые соревнования, каждую удачу и неудачу. Кажется, что это было вчера. Отметили хорошо, идем дальше. Ждем следующий юбилей.

Сейчас детей в гимнастических секциях становится все больше, с мотивацией все в порядке. У них есть кумиры, цели у юных атлетов самые амбициозные.

– Поехать на Олимпиаду.

– Стать олимпийской чемпионкой.

– Победить на чемпионате мира.

Это очень красивый спорт. Безусловно, нравится тренироваться, когда все получается, большая мотивация не останавливаться, идти только вперед, совершенствовать. Думаю, совершенству нет предела, и надо не сдаваться, двигаться вперед.