Могут ли волейболисты совмещать работу и спорт и чего не хватает на ЧБ? Рассказал звёздный дуэт Петрушко и Дедкова

Волейбол пляжный вошел в стадию межсезонья. Белорусские лидеры Александр Дедков и Павел Петрушко завершили российский чемпионат на пятом месте, но на протяжении всех этапов не раз забирались на пьедестал. В чем секрет побед и каковы планы на будущее? Узнали у звездного дуэта под прицелом пяти камер в студии «Спорттаймера». «У нас совпадают характеры». Как чемпионы ладят друг с другом? Юлия Силипицкая, СТВ:

193, всего лишь?

Павел Петрушко, 16-и кратный чемпион Беларуси по пляжному волейболу:

Да, мы достаточно низкие с Сашей.

Александр Дедков, 16-и кратный чемпион Беларуси по пляжному волейболу:

Я вообще 190, по меркам волейбола карликом считаюсь. Бывает разделение на защитника блокирующего, но у нас нет. Мы по очереди. Юлия Силипицкая:

А вы реально друг друга такое чувствуете, синхрон? Ну, так как вы серии вместе одинаково, у меня такое ощущение, что вы действительно как-то друг друга чувствуете. Александр Дедков:

Ну, получается так, потому что уже столько времени вместе. Юлия Силипицкая:

А сколько вы времени вместе? Александр Дедков:

Больше, чем со своей семьей. Уже на протяжении трех лет я провожу с Пашей больше времени, чем со своей семьей. Юлия Силипицкая:

Вы друг другу не надоели? Александр Дедков:

Ну, бывает, конечно. Да, но это наша работа. Юлия Силипицкая:

За деньги. Александр Дедков:

За деньги. Юлия Силипицкая:

Комфортно с Пашей работать?

Александр Дедков:

Конечно. У нас совпадают характеры, то есть мы вместе, хобби у нас тоже есть одинаковые, сериалы смотрим одни и те же. Юлия Силипицкая:

Какие вы сериал смотрите? Тема какая сериала. Александр Дедков:

Криминальные. Смотрели недавно «Бандитский Петербург». Юлия Силипицкая:

Ого! Так вы прям в историю капнули. Это восстановление, Паша? Павел Петрушко:

Когда отдыхаем, что-то смотрим. Саша иногда спит, я там в наушниках смотрю. Иногда мы вместе смотрим. Юлия Силипицкая:

Предпочтения в еде. Александр Дедков:

Я сладкое практически не ем. Павел Петрушко:

Он больше по мясу. Александр Дедков:

Я больше по мясу, да. Юлия Силипицкая:

То есть если какие-то праздники, то знаем, кому что дарить. Тортики, значит, Паше... Павел Петрушко:

А стейки Саше. Почему белорусский пляжный волейбол шагнул вперед?

Юлия Силипицкая:

Все-таки наша маленькая белорусская страна, так скажем, сухопутная. Нет у нас таких прибрежных красивых линий. Нет такого шикарного песка, а пляжный волейбол стал развиваться. Из-за того что вы такие молодцы, вы такие стали амбоссадоры? Александр Дедков:

Ну, наверное, так и есть, потому что у нас это держится на фанатах этого вида спорта. Потому что, да, к сожалению, у нас нет отделений в детских спортивных школах, не в РООРе, нигде. То есть, все приходят, грубо говоря, с классического волейбола. Павел Петрушко:

Просто сейчас уровень мировой очень сильно вырос. И там, на соревнованиях, нет таких, как раньше. Если он 210, значит, он не координирован. Все достаточно координированы, все умеют. Если мы в технических аспектах будем одинаковы, то рост, конечно, сделает свой перевес. Юлия Силипицкая:

Какая грань между любительским волейболом и профессиональным? Как я сейчас понимаю, что у нас профессиональных пар не так много, да? И если в чемпионате Беларуси, то в большей степени есть люди, которые не только играют в волейбол.

Александр Дедков:

Скорее всего, это когда ты уже выступаешь на мировых этапах, на европейских чемпионатах. Можно ли совмещать профессиональный спорт и работу? Юлия Силипицкая:

А может попасть на европейский чемпионат, человек, который и в волейбол играет, и в обычной жизни еще чем-то занимается? Александр Дедков:

Ну если этот человек будет и тренироваться усердно, и работать параллельно, и у него будет получаться, почему нет? Юлия Силипицкая:

А такое вообще возможно у нас? Александр Дедков:

Я думаю, что это невозможно. Юлия Силипицкая:

А кстати, качество песка действительно влияет на игру? Александр Дедков:

Да. Есть песок глубокий, под которым ты вязнешь, когда прыгаешь, по щиколотку. А есть песок, практически как на паркете отрываешься. Но босиком. Юлия Силипицкая:

И какой лучше?

Павел Петрушко:

Каждому свое. Александр Дедков:

Для меня лучше, допустим, песок более жесткий, потому что я считаюсь низкорослым волейболистом, но за счет своих физических данных я исправляю свой изъян. А если песочек уже будет глубже, то мне тяжелее. Юлия Силипицкая:

А вам, Паша? У вас 3 сантиметра плюс. Павел Петрушко:

Да, но я думаю, что это не сильно значительно. Юлия Силипицкая:

А у нас в Минске, в основном в Беларуси, какой больше песок, жесткий или глубокий? Александр Дедков:

Средний. «Свежая кровь приходит на чемпионат» Юлия Силипицкая:

Вы ощущаете то, что вы действительно лидеры?

Александр Дедков:

Мы безоговорочно выигрывали всей этапы всегда. Но в этом сезоне у нас так получилось, что очень был сложный график. И мы не успевали восстанавливаться к чемпионату Беларуси. И вот ребята из «Гомеля» есть, они играют в классической команде. И они подтянулись за три года, они любят пляжный волейбол. Они подтянулись и заставляют нас, так сказать, попотеть. Поближе к четвертьфинальным играм появляются ребята уже опытные, и приходится их обыгрывать. То есть сам победу никто не дает. Свежая кровь приходит на чемпионат. Юлия Силипицкая:

А как вы встретились? Как ваш дуэт родился? Павел Петрушко:

Меня пригласил тренер в клуб «Минск», и там уже был Саша. Мы начали все. Это не мы решили, это тренер потом решил спустя какое-то время. «Мы надеемся на медали». О планах на предстоящие турниры Юлия Силипицкая:

И не прогадал. Белорусский волейбол даже относительно российского на каком уровне сейчас находится? Павел Петрушко:

У нас тоже очень сильные классические команды отбираются на чемпионат Европы. И мы тоже играем на чемпионатах Европы, поэтому российские, конечно, послабей. Потому что россияне и в пляжном волейболе остановились вторыми на Олимпийских играх, и в классическом в 2001 году в Токио тоже вторые. Так что это призеры. Александр Дедков:

В прошлом году мы провалились и стали девятые на финале чемпионата России. В этом пятые. Юлия Силипицкая:

В следующем году какие? Александр Дедков:

Мы надеемся на медали. Юлия Силипицкая:

А за счет чего? То есть вам больше надо тренировок, больше практики? Александр Дедков:

Мое мнение, нам немножко не хватает восстановления, реабилитации, может быть, спортивного питания какого-то. Юлия Силипицкая:

Ваша пятая позиция – это предел или не предел этого сезона, довольны вы, недовольны?

Павел Петрушко:

Пятое место – это наше место. Потому что мы ниже пятого не опускались. Были выше, но по совокупности стали пятые. У нас было 19 турниров в этом году. Но на турнирах я не знаю, сколько мы сыграли игр. Достаточно много. Не будем забывать, что на чемпионат России приезжают, выступают и кубинцы, и бразильцы. Юлия Силипицкая:

У них открытые. Павел Петрушко:

Да, да, и там китайцы были. Исходя из этого, они не самые слабые команды приглашают. То, что мы заняли пятое место, могли лучше взяться. Но на данный момент это реальность. Александр Дедков:

Мы очень хорошо сыграли наш предпоследний турнир. Это был Кубок столетия, приглашалось 6 пар по рейтингу ВФВ и 2 иностранных команды. «Любому спортсмену нужны зрители» Юлия Силипицкая:

Вы в рейтинге какие? Александр Дедков:

Пятые. То есть мы прошли, там был очень хороший призовой фонд.

Юлия Силипицкая:

Так вы за деньги играете? Александр Дедков:

А кто не любит деньги? Мы подошли к этому турниру, считаю, в неплохой форме и выиграли нашу группу против именитых спортсменов, чемпионов мира, призеров чемпионата Европы, Олимпиады, выиграли молодых ребят из Кубы, которые сейчас будут играть на ЧМ. Мы показали очень хороший уровень. Юлия Силипицкая:

Ага, и это мотивация. А вам нужны зрители? Павел Петрушко:

Да, я думаю, любому спортсмену нужны зрители. Для них играют в основном. Юлия Силипицкая:

То есть, вы играете не для себя?

Павел Петрушко:

Для зрителей в том числе. Ведь намного зрелищнее игра, если зрители болеют. Александр Дедков:

Я считаю, что мы играем для зрителя, и только для зрителя. Юлия Силипицкая:

Приглашайте. Александр Дедков:

Приходите на пляжный волейбол! Юлия Силипицкая:

А что вы нам покажете? Александр Дедков:

Хорошую игру. Юлия Силипицкая:

Что бы вы хотели, может быть, дополнить на сегодня в белорусском чемпионате?

Павел Петрушко:

Может, тоже какие-то иностранные команды приглашать для развития дальнейшего. Есть ли шанс у белорусов попасть на Олимпиаду? Юлия Силипицкая:

Ребят, какие планы у вас на следующий сезон? Александр Дедков:

Уже немножко соскучились по международным. Чемпионат России это очень хорошо, нам повезло, но хотелось бы поиграть еще в мире с иностранными командами. Павел Петрушко:

На ЧМ, ЧЕ. И отбираться на Олимпийские игры, конечно. Юлия Силипицкая:

Но я так понимаю, что у вас еще есть возможность отобраться или уже в следующем году? Павел Петрушко:

Если разрешат выступать, то теоретически шанс у нас есть. Конечно, через Континентальный кубок. Юлия Силипицкая:

А что надо сделать на Континентальном кубке, победить или войти?