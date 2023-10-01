Могут ли волейболисты совмещать работу и спорт и чего не хватает на ЧБ? Рассказал звёздный дуэт Петрушко и Дедкова

Волейбол пляжный вошел в стадию межсезонья. Белорусские лидеры Александр Дедков и Павел Петрушко завершили российский чемпионат на пятом месте, но на протяжении всех этапов не раз забирались на пьедестал.
В чем секрет побед и каковы планы на будущее? Узнали у звездного дуэта под прицелом пяти камер в студии «Спорттаймера».
«У нас совпадают характеры». Как чемпионы ладят друг с другом?
Юлия Силипицкая, СТВ:
193, всего лишь?
Павел Петрушко, 16-и кратный чемпион Беларуси по пляжному волейболу:
Да, мы достаточно низкие с Сашей.
Александр Дедков, 16-и кратный чемпион Беларуси по пляжному волейболу:
Я вообще 190, по меркам волейбола карликом считаюсь. Бывает разделение на защитника блокирующего, но у нас нет. Мы по очереди.
Юлия Силипицкая:
А вы реально друг друга такое чувствуете, синхрон? Ну, так как вы серии вместе одинаково, у меня такое ощущение, что вы действительно как-то друг друга чувствуете.
Александр Дедков:
Ну, получается так, потому что уже столько времени вместе.
Юлия Силипицкая:
А сколько вы времени вместе?
Александр Дедков:
Больше, чем со своей семьей. Уже на протяжении трех лет я провожу с Пашей больше времени, чем со своей семьей.
Юлия Силипицкая:
Вы друг другу не надоели?
Александр Дедков:
Ну, бывает, конечно. Да, но это наша работа.
Юлия Силипицкая:
За деньги.
Александр Дедков:
За деньги.
Юлия Силипицкая:
Комфортно с Пашей работать?
Александр Дедков:
Конечно. У нас совпадают характеры, то есть мы вместе, хобби у нас тоже есть одинаковые, сериалы смотрим одни и те же.
Юлия Силипицкая:
Какие вы сериал смотрите? Тема какая сериала.
Александр Дедков:
Криминальные. Смотрели недавно «Бандитский Петербург».
Юлия Силипицкая:
Ого! Так вы прям в историю капнули. Это восстановление, Паша?
Павел Петрушко:
Когда отдыхаем, что-то смотрим. Саша иногда спит, я там в наушниках смотрю. Иногда мы вместе смотрим.
Юлия Силипицкая:
Предпочтения в еде.
Александр Дедков:
Я сладкое практически не ем.
Павел Петрушко:
Он больше по мясу.
Александр Дедков:
Я больше по мясу, да.
Юлия Силипицкая:
То есть если какие-то праздники, то знаем, кому что дарить. Тортики, значит, Паше...
Павел Петрушко:
А стейки Саше.
Почему белорусский пляжный волейбол шагнул вперед?
Юлия Силипицкая:
Все-таки наша маленькая белорусская страна, так скажем, сухопутная. Нет у нас таких прибрежных красивых линий. Нет такого шикарного песка, а пляжный волейбол стал развиваться. Из-за того что вы такие молодцы, вы такие стали амбоссадоры?
Александр Дедков:
Ну, наверное, так и есть, потому что у нас это держится на фанатах этого вида спорта. Потому что, да, к сожалению, у нас нет отделений в детских спортивных школах, не в РООРе, нигде. То есть, все приходят, грубо говоря, с классического волейбола.
Павел Петрушко:
Просто сейчас уровень мировой очень сильно вырос. И там, на соревнованиях, нет таких, как раньше. Если он 210, значит, он не координирован. Все достаточно координированы, все умеют. Если мы в технических аспектах будем одинаковы, то рост, конечно, сделает свой перевес.
Юлия Силипицкая:
Какая грань между любительским волейболом и профессиональным? Как я сейчас понимаю, что у нас профессиональных пар не так много, да? И если в чемпионате Беларуси, то в большей степени есть люди, которые не только играют в волейбол.
Александр Дедков:
Скорее всего, это когда ты уже выступаешь на мировых этапах, на европейских чемпионатах.
Можно ли совмещать профессиональный спорт и работу?
Юлия Силипицкая:
А может попасть на европейский чемпионат, человек, который и в волейбол играет, и в обычной жизни еще чем-то занимается?
Александр Дедков:
Ну если этот человек будет и тренироваться усердно, и работать параллельно, и у него будет получаться, почему нет?
Юлия Силипицкая:
А такое вообще возможно у нас?
Александр Дедков:
Я думаю, что это невозможно.
Юлия Силипицкая:
А кстати, качество песка действительно влияет на игру?
Александр Дедков:
Да. Есть песок глубокий, под которым ты вязнешь, когда прыгаешь, по щиколотку. А есть песок, практически как на паркете отрываешься. Но босиком.
Юлия Силипицкая:
И какой лучше?
Павел Петрушко:
Каждому свое.
Александр Дедков:
Для меня лучше, допустим, песок более жесткий, потому что я считаюсь низкорослым волейболистом, но за счет своих физических данных я исправляю свой изъян. А если песочек уже будет глубже, то мне тяжелее.
Юлия Силипицкая:
А вам, Паша? У вас 3 сантиметра плюс.
Павел Петрушко:
Да, но я думаю, что это не сильно значительно.
Юлия Силипицкая:
А у нас в Минске, в основном в Беларуси, какой больше песок, жесткий или глубокий?
Александр Дедков:
Средний.
«Свежая кровь приходит на чемпионат»
Юлия Силипицкая:
Вы ощущаете то, что вы действительно лидеры?
Александр Дедков:
Мы безоговорочно выигрывали всей этапы всегда. Но в этом сезоне у нас так получилось, что очень был сложный график. И мы не успевали восстанавливаться к чемпионату Беларуси. И вот ребята из «Гомеля» есть, они играют в классической команде. И они подтянулись за три года, они любят пляжный волейбол. Они подтянулись и заставляют нас, так сказать, попотеть. Поближе к четвертьфинальным играм появляются ребята уже опытные, и приходится их обыгрывать. То есть сам победу никто не дает. Свежая кровь приходит на чемпионат.
Юлия Силипицкая:
А как вы встретились? Как ваш дуэт родился?
Павел Петрушко:
Меня пригласил тренер в клуб «Минск», и там уже был Саша. Мы начали все. Это не мы решили, это тренер потом решил спустя какое-то время.
«Мы надеемся на медали». О планах на предстоящие турниры
Юлия Силипицкая:
И не прогадал. Белорусский волейбол даже относительно российского на каком уровне сейчас находится?
Павел Петрушко:
У нас тоже очень сильные классические команды отбираются на чемпионат Европы. И мы тоже играем на чемпионатах Европы, поэтому российские, конечно, послабей. Потому что россияне и в пляжном волейболе остановились вторыми на Олимпийских играх, и в классическом в 2001 году в Токио тоже вторые. Так что это призеры.
Александр Дедков:
В прошлом году мы провалились и стали девятые на финале чемпионата России. В этом пятые.
Юлия Силипицкая:
В следующем году какие?
Александр Дедков:
Мы надеемся на медали.
Юлия Силипицкая:
А за счет чего? То есть вам больше надо тренировок, больше практики?
Александр Дедков:
Мое мнение, нам немножко не хватает восстановления, реабилитации, может быть, спортивного питания какого-то.
Юлия Силипицкая:
Ваша пятая позиция – это предел или не предел этого сезона, довольны вы, недовольны?
Павел Петрушко:
Пятое место – это наше место. Потому что мы ниже пятого не опускались. Были выше, но по совокупности стали пятые. У нас было 19 турниров в этом году. Но на турнирах я не знаю, сколько мы сыграли игр. Достаточно много. Не будем забывать, что на чемпионат России приезжают, выступают и кубинцы, и бразильцы.
Юлия Силипицкая:
У них открытые.
Павел Петрушко:
Да, да, и там китайцы были. Исходя из этого, они не самые слабые команды приглашают. То, что мы заняли пятое место, могли лучше взяться. Но на данный момент это реальность.
Александр Дедков:
Мы очень хорошо сыграли наш предпоследний турнир. Это был Кубок столетия, приглашалось 6 пар по рейтингу ВФВ и 2 иностранных команды.
«Любому спортсмену нужны зрители»
Юлия Силипицкая:
Вы в рейтинге какие?
Александр Дедков:
Пятые. То есть мы прошли, там был очень хороший призовой фонд.
Юлия Силипицкая:
Так вы за деньги играете?
Александр Дедков:
А кто не любит деньги? Мы подошли к этому турниру, считаю, в неплохой форме и выиграли нашу группу против именитых спортсменов, чемпионов мира, призеров чемпионата Европы, Олимпиады, выиграли молодых ребят из Кубы, которые сейчас будут играть на ЧМ. Мы показали очень хороший уровень.
Юлия Силипицкая:
Ага, и это мотивация. А вам нужны зрители?
Павел Петрушко:
Да, я думаю, любому спортсмену нужны зрители. Для них играют в основном.
Юлия Силипицкая:
То есть, вы играете не для себя?
Павел Петрушко:
Для зрителей в том числе. Ведь намного зрелищнее игра, если зрители болеют.
Александр Дедков:
Я считаю, что мы играем для зрителя, и только для зрителя.
Юлия Силипицкая:
Приглашайте.
Александр Дедков:
Приходите на пляжный волейбол!
Юлия Силипицкая:
А что вы нам покажете?
Александр Дедков:
Хорошую игру.
Юлия Силипицкая:
Что бы вы хотели, может быть, дополнить на сегодня в белорусском чемпионате?
Павел Петрушко:
Может, тоже какие-то иностранные команды приглашать для развития дальнейшего.
Есть ли шанс у белорусов попасть на Олимпиаду?
Юлия Силипицкая:
Ребят, какие планы у вас на следующий сезон?
Александр Дедков:
Уже немножко соскучились по международным. Чемпионат России это очень хорошо, нам повезло, но хотелось бы поиграть еще в мире с иностранными командами.
Павел Петрушко:
На ЧМ, ЧЕ. И отбираться на Олимпийские игры, конечно.
Юлия Силипицкая:
Но я так понимаю, что у вас еще есть возможность отобраться или уже в следующем году?
Павел Петрушко:
Если разрешат выступать, то теоретически шанс у нас есть. Конечно, через Континентальный кубок.
Юлия Силипицкая:
А что надо сделать на Континентальном кубке, победить или войти?
Александр Дедков:
Надо его выиграть. Но, к сожалению, там будет 60 команд на одно место.
Юлия Силипицкая:
А сможете побороться?
Павел Петрушко:
Побороться, конечно.