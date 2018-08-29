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БАТЭ сразится с голландским ПСВ в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Эйндховене

29 августа 2018 07:51
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Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ 29 августа проведет ответный матч квалификации плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках, как и неделю назад, – лучшая команда голландского чемпионата прошлого сезона – ПСВ.

БАТЭ сразится с голландским ПСВ в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Эйндховене-1

Обслужит этот поединок судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тэйлором. Стартовый свисток на стадионе «Филипс» прозвучит в 22 часа. Главный тренер борисовчан – Алексей Бага – может рассчитывать на 21 футболиста.

Напомним, что первый матч, который прошел на «Борисов-Арене», завершился победой клуба из Эйндховена – 3:2. Для выхода в групповой этап Лиги Чемпионов БАТЭ как минимум нужно забить дважды. Если же команда по сумме двух поединков окажется слабее, то борисовчане продолжат свою еврокубковую кампанию, но уже в группе Лиги Европы.

# Футбол # Фотофакт

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