БАТЭ сразится с голландским ПСВ в ответном матче квалификации плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в Эйндховене

Новости Беларуси. Борисовский БАТЭ 29 августа проведет ответный матч квалификации плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соперниках, как и неделю назад, – лучшая команда голландского чемпионата прошлого сезона – ПСВ.

Обслужит этот поединок судейская бригада из Англии во главе с Энтони Тэйлором. Стартовый свисток на стадионе «Филипс» прозвучит в 22 часа. Главный тренер борисовчан – Алексей Бага – может рассчитывать на 21 футболиста.

Напомним, что первый матч, который прошел на «Борисов-Арене», завершился победой клуба из Эйндховена – 3:2. Для выхода в групповой этап Лиги Чемпионов БАТЭ как минимум нужно забить дважды. Если же команда по сумме двух поединков окажется слабее, то борисовчане продолжат свою еврокубковую кампанию, но уже в группе Лиги Европы.