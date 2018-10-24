Прямой эфир

Чемпионка Европы по вольной борьбе Ирина Курочкина: «Все спортсмены, которые пашут, хотят олимпийской медали»

24 октября 2018 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина – чемпионка Европы по вольной борьбе, прорыв года с большим будущим, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Чемпионка Европы по вольной борьбе Ирина Курочкина: «Все спортсмены, которые пашут, хотят олимпийской медали»-1

Ирина Курочкина, чемпионка Европы по вольной борьбе:
Я думаю, все спортсмены, которые пашут, хотят олимпийской медали, высокой медали.

Главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе: За право участвовать в ОИ готовы бороться около 10 человек

Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»

Мария Мамошук: Тяжело сделать то, что я сделала, подтвердить и перепрыгнуть

Ванесса Колодинская: «Вершин много не бывает, побед – тем более»

# Борьба # Ирина Курочкина # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тренировка в удовольствие. В Витебске открыли новую футбольную площадку с искусственным покрытием
24 октября 2018 07:07

Тренировка в удовольствие. В Витебске открыли новую футбольную площадку с искусственным покрытием

«Жажды гола под воротами нам не хватило». Игрок «Юности» о проигрыше «Неману» в экстралиге
23 октября 2018 12:48

«Жажды гола под воротами нам не хватило». Игрок «Юности» о проигрыше «Неману» в экстралиге

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице
23 октября 2018 08:58

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице