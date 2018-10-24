Чемпионка Европы по вольной борьбе Ирина Курочкина: «Все спортсмены, которые пашут, хотят олимпийской медали»

Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина – чемпионка Европы по вольной борьбе, прорыв года с большим будущим, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Белоруска Ирина Курочкина – чемпионка Европы по вольной борьбе, прорыв года с большим будущим, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Ирина Курочкина, чемпионка Европы по вольной борьбе:
Я думаю, все спортсмены, которые пашут, хотят олимпийской медали, высокой медали.
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