Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»

Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк прошла огонь, воду и медные трубы. В 2016 году в Рио олимпийская медаль была почти у нее в кармане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк прошла огонь, воду и медные трубы. В 2016 году в Рио олимпийская медаль была почти у нее в кармане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Василиса нейтрализовала самую грозную соперницу в своем весе – американку Аделин Марию Грей – трехкратную чемпионку мира, но слишком рано – в четвертьфинале. На медаль сил уже не хватило.
Василиса Марзалюк, победитель l Европейских игр:
Всё нормально. У меня для тяжа идеальный возраст. Есть цель – нет места неудачам. Я хочу золото чемпионата мира для начала.
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