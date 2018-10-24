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Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»

24 октября 2018 08:45
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Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк прошла огонь, воду и медные трубы. В 2016 году в Рио олимпийская медаль была почти у нее в кармане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»-1

Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»-3

Василиса нейтрализовала самую грозную соперницу в своем весе – американку Аделин Марию Грей – трехкратную чемпионку мира, но слишком рано – в четвертьфинале. На медаль сил уже не хватило.

Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»-6

Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»-8

Василиса Марзалюк, победитель l Европейских игр:
Всё нормально. У меня для тяжа идеальный возраст. Есть цель – нет места неудачам. Я хочу золото чемпионата мира для начала.

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# Борьба # Василиса Марзалюк # Фотофакт

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