Василиса Марзалюк о своих целях и планах на будущее: «Хочу золото чемпионата мира для начала»

Новости Беларуси. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк прошла огонь, воду и медные трубы. В 2016 году в Рио олимпийская медаль была почти у нее в кармане, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.