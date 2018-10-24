Мария Мамошук: Тяжело сделать то, что я сделала, подтвердить и перепрыгнуть

Новости Беларуси. Мария Мамошук – самая скромная в батальоне главного тренера белорусской сборной по женской борьбе Олега Райхлина, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Белорусская спортсменка немногословна и всегда доброжелательна.

Остается загадкой, как и где ей удается прятать свою железную хватку, которая появляется только на ковре. После олимпийского серебра девушку поджидали серьезнейшие испытания – травма и несколько операций.

Мария Мамошук, серебряный призер Олимпийских игр-2016:

Тяжело, конечно, сделать то, что я сделала, подтвердить это и перепрыгнуть. Конечно, это всегда тяжелее, потому что проходит время, все растут, надо доказывать, надо самой добавлять. Все уже знают много чего.

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