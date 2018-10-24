Главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе: За право участвовать в ОИ готовы бороться около 10 человек

Новости Беларуси. В Будапеште стартовал Чемпионат мира по борьбе. Состав у белорусской сборной очень внушительный и амбициозный, в том числе и в женской борьбе, которая в последние годы нас регулярно радует, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая в очередной раз убедилась, насколько эти героини сильны духом.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Не женское это дело – борьба – первая реакция любого мужчины. Хотя стоять у плиты тоже не мужское, но успешных шеф-поваров мужчин по всему миру куда больше, чем женщин. Так что о стереотипах уже давно пора забыть.

Белорусская женская борьба сосредоточена в одних крепких руках. Уже четвертый олимпийский цикл руки Олега Райхлина несут непомерную ношу.