Главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе: За право участвовать в ОИ готовы бороться около 10 человек
Новости Беларуси. В Будапеште стартовал Чемпионат мира по борьбе. Состав у белорусской сборной очень внушительный и амбициозный, в том числе и в женской борьбе, которая в последние годы нас регулярно радует, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
Корреспондент СТВ Юлия Силипицкая в очередной раз убедилась, насколько эти героини сильны духом.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Не женское это дело – борьба – первая реакция любого мужчины. Хотя стоять у плиты тоже не мужское, но успешных шеф-поваров мужчин по всему миру куда больше, чем женщин. Так что о стереотипах уже давно пора забыть.
Белорусская женская борьба сосредоточена в одних крепких руках. Уже четвертый олимпийский цикл руки Олега Райхлина несут непомерную ношу.
Олег Райхлин, главный тренер женской сборной Беларуси по борьбе:
Когда ты повышаешь голос, это ни в коей мере не должно унижать человеческого достоинства. Это основное.
Готовы сегодня бороться за право участвовать в Олимпийских играх, думаю, порядка 10 человек.
Сейчас девчата отрезаны от мира. На сборах они от рассвета до заката, через не могу. На кону больше, чем золотое украшение с бриллиантами.
Юлия Силипицкая:
В основном составе женской сборной Беларуси по вольной борьбе значатся имена 20 девчонок от 20 до 31 года. Все, как на подбор – красавицы, умницы, чемпионки. Про каждую можно написать отдельную книгу, ну пусть это будет только строчка в белорусской олимпийской летописи.
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