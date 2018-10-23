«Жажды гола под воротами нам не хватило». Игрок «Юности» о проигрыше «Неману» в экстралиге

Новости Беларуси. 22 октября на льду «Чижовка-Арены» в регулярном чемпионате экстралиги «А» встречались принципиальные соперники – «Юность» и «Неман», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый период вышел безголевым, хотя с явным доминированием минчан. Команда Михаила Захарова большую часть стартовой 20-минутки создавала у ворот соперников опасные моменты. Во второй трети гродненцы активизировались, но тоже не сумели изменить цифры на табло. А вот третья часть игры вышла результативной: на 9-й минуте с передачи Алексея Лебедева ворота «Юности» распечатал нападающий «Немана» Сергей Малявко. В итоге эта шайба и стала победной для «Немана». Для минской команды это уже второе поражение подряд после 12 побед.

Андрей Антонов, защитник ХК «Юность-Минск»:

Когда из убойных позиций мы не можем забить: во вратаря попадаем или в штангу или мимо ворот. Наверное, должно быть больше простоты, попробовать забить так называемый «мусорный» гол, с броска издалека, с подставлением, забиванием. Жажды гола под воротами нам не хватило сегодня.

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Результат команд на турнирную таблицу не повлиял. «Юность», несмотря на второе поражение кряду, занимает первое место с 33 очками. «Неман» идет на пятом месте.