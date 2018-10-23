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Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице

23 октября 2018 08:58
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Новости Беларуси. Завершился 25-й тур чемпионата «Беларусбанк – высшая лига», сообщили в программе «СТВ-Спорт». В столичном спорткомплексе «Олимпийский» отношения между собой выясняли «Луч» и футбольный клуб «Гомель».

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице-1

В первом тайме зрители голов не увидели, а во втором мяч в свои ворота срезал игрок «рысей» Гидеон Баа.

Команда Ивана Биончика добывает только четвертую победу в чемпионате, но этого хватает, чтобы на время покинуть зону вылета.

«Гомель» опускается на 10-е место в таблице и, к слову, проигрывает четвертый матч подряд.

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице-4

Футбол. «Беларусбанк – высшая лига». «Луч» обыграл «Гомель» и покинул зону вылета в турнирной таблице-6

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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