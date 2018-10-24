Тренировка в удовольствие. В Витебске открыли новую футбольную площадку с искусственным покрытием

Новости Беларуси. Отличный подарок для маленьких футболистов Витебска. В городе открыли новую футбольную площадку с искусственным покрытием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заниматься здесь будут воспитанники местной спортшколы. Условия для тренировок с введением нового поля значительно улучшатся. Причем не только для малышей. Ранее с трудом получалось делить три искусственных поля на полтысячи учащихся.

Станислав Попеленко, воспитанник детско-юношеской спортивной школы ФК «Витебск»: Я очень рад, что построили новую коробку. Все очень постарались над ней, чтобы все стало немножко ярче. Я очень люблю заниматься футболом. Это мой любимый вид спорта.

Константин Кондратович, директор детско-юношеской спортивной школы ФК «Витебск»:

Учитывая то, что многие дети учатся в первую смену, кто-то – во вторую, то загруженность очень большая. Мы где-то делили поля или зал на половину, четвертину.

Эта площадка будет предусмотрена для детей самых младших возрастов, то есть где-то от 6 до 9 лет, будет полностью ими эксплуатироваться. Они, в принципе, будут хозяевами этой площадки. И тренера довольны, могут спокойно планировать спортивно-тренировочный процесс.

В спортивной школе одно поле с натуральным покрытием. И уже 4 – с искусственным. Они позволяют детям заниматься футболом круглый год.