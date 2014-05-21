Владимир Новицкий: На процентов 90 Виталий Коваль и Михаил Грабовский из-за травм со шведами не сыграют

Новости Беларуси. Вновь к чемпионату мира. Хоккейные страсти накаляются даже в безматчевый день. 22 мая белорусам предстоит четвертьфинальная игра со шведами.

И снова четвертьфинал, и снова Беларусь – Швеция. После поражения от россиян 20 мая наша команда занимает третье место в своей группе и попадает на «Тре крунур». Так что этой интриге быть.

За событиями в матче 22 мая с особым пристрастием будет следить и главный герой нашей олимпийской сенсации.

Владимир Копать, игрок команды Беларуси по хоккею на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити:

Перед игрой шансы всегда 50 на 50. И кто выйдет победителем тяжело предсказать. Тем более со сборной Швеции наша сборная играет всегда удачно, всегда напряженные матчи. Поэтому трудно предсказать победителя, но будем болеть за нашу команду.

Тот самый памятный гол в исполнении Владимира Копатя известному телекомментатору Владимиру Новицкому едва не стоил голоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

На сайте Международной федерации хоккея практически каждые два дня появляется шутливый рейтинг всех сборных и предпосылается с юмором комментарий, якобы слова от этих сборных. Беларусь: «Швеция? Четвертьфинал? Подать нам сейчас же Томми Сало». Швеция: «Беларусь? Спокойствие, только спокойствие. Дело то житейское».

Наш будущий соперник – один из главных претендентов на «золото». Действующий чемпион мира даже при отсутствии своих лучших игроков на льду остается фаворитом.

На предварительной стадии Швеция теряет лишь три очка. За семь матчей – ни одного поражения в основное время.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

Буквально два часа назад из надежного компетентного источника узнал, что на процентов 90 Виталий Коваль и Михаил Грабовский из-за травм со шведами не сыграют.

Обо всех достоинствах шведов и, будем надеяться, недостатках, хорошо знают в белорусском штабе. О победе в 2002 году Глен Хэнлон наслышан, но сегодня нет времени для олимпийской ностальгии, настрой у команды исключительно на будущие победы.

Глен Хэнлон, главный тренер сборной команды Беларуси по хоккею:

Я считаю, что атмосфера будет такая же хорошая, как и на этом матче. Что касается соперника, знаем его очень хорошо. Это действующий чемпион мира, они играют в быстрый хоккей. Но я хочу как обычно сказать, что мы уважаем всех соперников, но никого не боимся.

И все же для белорусских хоккеистов, особенно со стажем, шведы – соперник особый. Конечно, это прошлогодний победитель турнира, девятикратный чемпион и обладатель 44 медалей мировых форумов, но хочешь ни хочешь, на белорусский ум приходят совсем иные ассоциации.

Владимир Денисов, игрок сборной команды Беларуси по хоккею:

Команда, которую обыграли мы на Олимпиаде.

Евгений Ковыршин, игрок сборной команды Беларуси по хоккею:

Шведы – хороший соперник, но мы будем настраиваться, играть на победу, выходить.

У шведов настрой на игру не менее серьезный. Уж кто-кто, а они-то знают: в матче с белорусами можно ждать сюрпризов.

Йоэль Лундкист, игрок сборной команды Швеции по хоккею:

Белорусская команда играет достаточно сильно. Сказывается поддержка болельщиков и то, что играют на родном поле.

Йоаким Эрикссон, игрок сборной команды Швеции по хоккею:

Завтрашний матч будет непростым. Мы рассчитываем на победу, но понимаем, что белорусская команда – достойный соперник.

Специалисты отмечают игру белорусских вратарей.

У нашего Кевина Лаланда лучший процент непробиваемости по итогам предварительного раунда. Удачно атакуют белорусы в меньшинстве, по этому показателю мы лидируем вместе с канадцами.

Так что козыри у белорусов есть. В том числе тот самый исторический момент, который 22 мая может стать традицией.