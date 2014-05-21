Легендарные советские хоккеисты – о том, как канадский журналист ел свою статью, счастливом № 13 и роковой пропущенной шайбе

Новости Беларуси. В Минске собрались не только нынешние звезды мирового хоккея, но и спортсмены, которые уже успели стать живой легендой. Корреспонденты СТВ не смогли обойти это стороной и разузнали, как канадский журналист ел газету на глазах у прославленного хоккеиста Якушева, какую шайбу знаменитый вратарь Мышкин считает роковой в своей карьере и за что Валерий Каменский любит № 13?

Александр Сергеевич под стать своим поэтическим инициалам вписал золотую страницу в историю советского хоккея. Его клюшке принадлежит авторство нескольких сотен шайб.

Якушева называли ЯК-15. Легендарный бомбардир и впрямь как истребитель пробивал оборону соперника. На знаменитой суперсерии-72 он был лучшим игроком в четырех матчах.

Тогда канадский журналист обещал съесть свою разгромную статью, если хоть один матч закончится ничьей. После первой же нескромной победы советской сборной (7:3) обед канадца выглядел совсем не аппетитно.

Александр Якушев, капитан команды «Легенды хоккея»:

Принесли ему бульон из ресторана. Он покрошил туда свою статью и эту статью на глазах у нас съел.

Сменщика Третьяка Владимира Мышкина многие помнят по матчу 1979 года на Кубке вызова. Гениальный голкипер в поединке с канадцами не пропустил ни одной шайбы – 6:0.

Однако вратаря помнят не по отраженным шайбам, а по пропущенным. Вот и для себя Владимир Семенович самым досадным моментом карьеры считает чемпионат мира в Праге, когда один промах стоил чемпионского звания.

Владимир Мышкин, вратарь команды «Легенды хоккея»:

Проиграли в финале сборной Чехословакии 2:1. Одна из шайб была курьезная. Выкатившись из ворот, я вдруг как подкошенный упал и чех забил шайбу в пустые ворота.

Валерий Каменский, несмотря на большое количество травм, может похвастаться одной из самых успешных карьер в НХЛ среди российских хоккеистов. Удачу же ему приносил казалось бы невезучий № 13.

Валерий Каменский, нападающий команды «Легенды хоккея»:

У меня дети родились все 13-го: сын родился 13 января, дочь родилась 13 марта. И так по истечении всего для меня 13 номер стал счастливым.

Тем временем привычка к физическим нагрузкам не дает усидеть в отеле еще одному известному хоккеисту Сергею Бабинову. Он отправляется гулять в место с вполне символичным названием для многократного чемпиона мира – парк Победителей.

И здесь не перестает удивляться, сколько людей в Беларуси любят спорт.

Сергей Бабинов, защитник команды «Легенды хоккея»:

Строятся новые дворцы, открываются новые спортивные школы, естественно, организация на высоком профессиональном уровне, поэтому не первые и не последние соревнования будут здесь проводиться в мировом масштабе.

Александр Якушев, капитан команды «Легенды хоккея»:

Идешь по улице и чувствуется в воздухе праздник спорта, хоккея, жизни.

Владимир Мышкин, вратарь команды «Легенды хоккея»:

Президент сам выступает с довольно сильным, хорошим броском. Опасен, и голы забивает. Все на уровне.

Валерий Каменский, нападающий команды «Легенды хоккея»:

Чемпионат проходит на очень высоком уровне. Все довольны. Видно на трибунах зрителей, для которых играют хоккеисты, они все довольны, они живут хоккеем.

Не пропустят легендарные игроки и матчи плей-офф. 22 мая планируют посмотреть как минимум два четвертьфинала, чтобы поболеть за Россию и Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.