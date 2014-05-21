Чемпионат мира по хоккею в Минске. Как готовят лед на «Минск-Арене» к матчу, как выглядит раздевалка сборной Швеции и где можно пообщаться с игроками?

Новости Беларуси. Корреспонденты СТВ воспользовались выходным и разведали то, о чем мы еще не знали о нашем чемпионате мира. Так какие же страсти сейчас кипят на льду «Минск-Арены» и как выглядят хоккейные апартаменты белорусского соперника в четвертьфинале – Швеции?

С виду у «Минск-Арены» немноголюдно: болельщики и хоккеисты взяли таймаут, но для работников комплекса самый что ни наесть рабочий день. Этот пункт досмотра в игровые дни пропускает тысячи человек. Но мало кто знает, что проверяют здесь не только содержимое сумок.

Под столом закреплен дозиметр.

Специалисты МЧС отслеживают радиационный фон – таковы требования безопасности. Замеры проводят и на самой арене, и на прилегающих территориях.

Эти ребята ежедневно нахаживают вокруг спорткомплекса по 12 километров.

Специалист:

Говоря простым языком, тут в два раза меньше допустимой нормы.

Несмотря на минус вокруг, у этих специалистов жаркие будни. Остужать лед после горячих сражений – работа не из легких.

Такой комбайн одновременно собирает крошку, выравнивает лед и заливает новое покрытие. А две такие машины за 8 минут способны подготовить площадку полностью к предстоящему хоккейному матчу.

Ледовое покрытие готовят всю ночь. Оказывается, не только плюс за окном влияет на минус на площадке: температура льда зависит и от количества людей на трибунах, и даже от градуса ими выпитого.

Николай Сергиенко, заместитель генерального директора спорткомплекса «Минск-Арена»:

Можно сделать изумительно хороший лед, но иней появится на сиденьях, можно сделать лед похуже, но зрителям будет теплее. Как найти это оптимальное решение, чтобы и Платту, и другим нравился лед, а зрителям было комфортно в зале – это искусство.

А искусство не только в фигурном катании огромных машин. За температурой, качеством воды и толщиной льда следят 38 человек. Сложнее всего в те дни, когда арена принимает по три матча.

Михаил Дрозд, начальник отдела подготовки льда спорткомплекса «Минск-Арена»:

Вчерашний день. Было 3 встречи. Беларусь – Россия. Была сложная ситуация. Когда заканчивается игра, сразу приступаем к работе.

Но это еще не идеальная картина. По этой схеме специалистам предстоит с точностью до миллиметра выровнять горизонт ледовой площадки.

Ворота чемпионата мира по хоккею. На «Минск-Арене» в эти ворота залетело уже около 180 шайб.

Здесь можем видеть, что установлена камера. Самые спорные моменты не ускользнут от этого глаза.

В руках у меня так называемая граната. Так ее называют специалисты. Этот прибор предназначен для того, чтобы закреплять ворота. Во льду делают отверстия, вставляется туда штырь, сюда входят и плотно закрепляются ворота.

А сейчас посмотрим, как выглядит раздевалка команды. До этого момента в этой раздевалке обитали хоккеисты финской команды. Сейчас здесь что-то ремонтируют. Наверняка они, может быть, бурно что-то праздновали и что-то повредили. Теперь в этой раздевалке будет располагаться шведская сборная.

Пока соперник белорусской команды переезжает из «Чижовка-Арены», здесь наводят марафет. Для игроков есть холодильник, телевизор и душевые.

А в этом помещении находится так называемая микст-зона, или в переводе с английского – «смешанная зона», где журналисты могут пообщаться напрямую с хоккеистами. Чтобы одни и другие не перемешались в одну большую толпу, есть специальные заграждения. Хоккеисты проходят с этой стороны, журналисты стоят здесь.

На мониторе журналисты следят за ходом матча. А в этом помещении журналисты могут задать самые каверзные вопросы для тренеров команды по завершению матча.

Журналист из Парижа отрывается от компьютера лишь ненадолго – ответить на вопросы. Готовит статью о своей команде. Уже 22 мая на льду «Минск-Арены» французы встретятся с россиянами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Малел, журналист спортивного издания «L’Equipe» (Франция):

«Минск-Арена» и «Чижовка-Арена» – это лучшие хоккейные площадки, на которых я бывал. Я очень впечатлен увиденным здесь.

Тем временем болельщики спешат обеспечить себе место на трибунах. Геннадий делится: для него билет на чемпионат мира – настоящий подарок.

Геннадий, болельщик:

У меня День рождения будет 25 мая: 67 лет. Решили, что отмечать будем не в ресторане, а на хоккейной площадке. Я думаю, что это самый лучший подарок для меня и для моей семьи.

А сделает ли белорусская команда очередной подарок своим болельщикам, узнаем уже 22 мая.