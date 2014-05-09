Чемпионат мира по хоккею в Минске глазами болельщиков. День первый, 9 мая

Новости Беларуси. В Минске закончились последние приготовления к самому значимому событию этого месяца – Чемпионату мира по хоккею.

День получился насыщенным и удачным на интересные матчи: Россия – Швейцария (5:0), Канада – Франция (3:2), Беларусь – США (1:6), Чехия – Словакия (3:2). Однако активными были не только хоккеисты, но и болельщики, которые активно распространяли дух праздника в социальных медиа.

В народе часто пишут, что город преобразился: «город ещё кипит от парада, посвящённого Дню Победы. Праздник всё-таки пришёл в Беларусь, и это чувствуется». И это действительно так – город дышит по-праздничному.

Больше фото болельщиков смотрите в нашей группе «Вконтакте»

Кому-то из фанатов просто очень нравится любая продукция с символикой чемпионата. Кто-то фотографируется с разукрашенными и разодетыми фанатами национальных сборных, а кто-то сам переодевается во вратарей и ищет в городе стоматологию.

Особенно отмечают ди-джеев на обеих аренах: «у ди-джея, который ставит музыку, определенно хорошее настроение и отличный вкус в музыке». В коридорах арен можно услышать приятные отзывы о том, как иностранцам нравится, как организовано все, что происходит в Минске: и сами матчи, и зоны гостеприимства, и транспорт.

Что принесет нам завтрашний день? Читайте в следующем репортаже!