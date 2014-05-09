3:2. Франция-Канада 9 мая на Чемпионате мира по хоккею в Минске! Стенограмма онлайн-трансляции

Сайт ctv.by вел онлайн-трансляцию матча «Франция - Канада» в Твиттере! Присоединяйтесь к нам по этой ссылке, чтобы быть в курсе, что сейчас происходит на «Минск-Арене» и «Чижовка-арене»! Предлагаем ознакомиться с его стенограммой.

#Чижовкаарена принимает французов и канадцев.

1-ая мини-драка чемпионата: французы против канадцев.

Сегодня многое на чемпионате впервые: по 1-му удалению у французов.

Опасный момент у ворот канадцев. Все благодарности команды вратарю.

Горячо на #Чижовкаарена: француз Менье заработал штраф.

1-0 повела Франция!

Да Коста стал автором забитой шайбы.

Менье опять отправляется на скамейку на 2 минуты, французы в меньшенстве.

И тут же 1-1 в матче французов и канадцев!!

Перерыв у французов и канадцев.

1-1 на #Чижовкаарена. Шайба в ворота французов залетела от клюшки Шенна.

Яркое начало Чемпионата в Минске! Надеемся, что дальше будет больше #Чижовкаарена.

Тем временем хоккеисты уже готовятся продолжить поединки.

Второй период стартовал! Продолжаем!!!

Первая атака в исполнении Франции. Эх, а шайба-то застряла на синей линии!

Шенн нанес бросок от синей линии, но шайба ушла в сторону.

Потасовка у ворот Франции, небольшой перерыв! Ох, и жарко тут.

К сожалению, второй период пока оставляет желать лучшего! Много борьбы и мало событий!

Брайан Хендерсон шикарно сыграл в защите, перехватит шайбу, но, увы, последующий контрвыпад не удалось провести.

Опасная ситуация у ворот французов, бросоооок иииии, ничего не вышло.

Антони Гюттиг наказан малым штрафом за блокировку соперника на две минуты.

Очень, очень жарко у ворот Юэ. Сразу несколько последовательных опасных бросков наносили канадцы.

Сборная Франции вновь играет в полном составе. Однако, счет второго периода пока не открыт!

Голевой момент! Стефан Да Коста с Дамьеном Флёри выкатили в контратаку на одного защитника!!!

Снова потасовка у ворот Франции, ай-яй-яй "кленовые листья".

Удаление у Канады за удар клюшкой.

Продолжают кипеть страсти на #Чижовкаарена. Трой Брауэр на исходе периода получил удаление.

Небольшая передышка на #Чижовкаарена после такой жаркой игры она просто необходима!

Франция - Канада продолжение следует!

Началась заключительная двадцатиминутка!

Не удалось ничего опасного создать сборной Франции при игре 5 на 3. Продолжается игра 5 на 4.

Команды играют в равных составах. Счёт по-прежнему 1:1, хотя букмекеры предполагали крупную победу канадцев. Посмотрим!

Можно с уверенностью сказать, что за 45 минут с небольшим французы выглядят гораздо лучше.

Уорд на пятачке подставил клюшку под дальний бросок Шайфли, но этим не смутить голкипера французской сборной.

Большая часть третьего периода уже позади, а счет по-прежнему 1:1.

Лоран Мёнье выиграл вбрасывание для своей команды и сразу пошла атака, но она не смогла завершиться броском по воротам.

Итак, напряженный момент, не ясно, зачтут ли шайбу?! Эрик Гудбрансон!!! 1:2 в пользу канадцев!!!

8 минут остается у сборной Франции для того, чтобы отыграться.

Сборная Франции восстанавливает равновесие!!!! Счет 2:2!!!!

Стефан Да Коста!!! Сделал первый дубль на Чемпионате!!!

Подопечные Дэйва Хендерсона продолжают атаковать. Кто мог бы поверить в такое до начала матча?!

23:32, вот такие показатели бросков в створ. Совсем небольшое преимущество у канадцев по этому показателю.

Дэйв Хендерсон за две секунды до конца основного времени берет тайм-аут, посмотрим, поможет ли это его подопечным.

Нас ждет овертайм на #Чижовкаарена.

Ох, и напряженная сейчас обстановка на #Чижовкаарена!

Беш атаковал ворота со входа в зону! А, вот, Раймер намертво забрал шайбу!

Завершилось дополнительное время поединка!!!

Не удалось ни Франции, ни Канаде отличиться в овертайме.

3:2 в пользу Франции!!!! Так-то!!

Завершился матч Франция - Канада со счетом 3:2!