Как Беларусь готовилась к Чемпионату мира? «Горячий лёд» 8 мая 2014 года

Новости Беларуси. В эфире специальный выпуск программы «Горячий лед», посвященный Чемпионату мира по хоккею в Минске. Во время планетарного форума наша программа будет выходить из специальной студии «Арена», которая находится напротив «Минск-Арены». Две съемочные группы телеканала СТВ аккредитованы на этом Чемпионате. Они помогут нам быть в курсе всего происходящего. Кроме того, не забывайте об интерактиве! Заходите на наш сайт ctv.by, ищите нас в социальных сетях, а также смотрите на телеканале РТР-Беларусь.

Небольшой экскурс в историю того, как Беларусь готовилась к проведению планетарного форума, смотрите в программе «Горячий лед» на СТВ.