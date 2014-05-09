3:2 по буллитам: Франция обыграла Канаду на ЧМ-2014 по хоккею в Минске

Новости Беларуси. На «Евровидении-2014» в Копенгагене 8 мая развивался белорусский флаг, а датский — 10 мая будет на трибунах «Чижовка-арены» в Минске, где 9 мая уже начались игры команд группы «А» Чемпионата мира по хоккею.

У ледовой арены работает сейчас корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Игроки команд Канады и Франции сегодня, что называется, распаковали лед в «Чижовке». В «Чижовка-Арене» буквально полчаса назад завершился дебютный для комплекса матч мирового хоккейного первенства и, можно сказать, первая сенсация - со счетом 3:2 по буллитам победили французы. И это несмотря на то, что Канадцы считаются одними из фаворитов нынешнего Чемпионата мира. Триумфаторы олимпийских Сочи и Ванкувера, однако не получавшие золото мирового первенства уже 7 лет. Посмотрим, удастся ли «кленовым» пополнить свой медальный арсенал в Минске. Оцените самые сочные моменты матча! (см. видео)

«Чижовка-Арена» еще не успела остыть от жаркого сражения, но совсем скоро шайбы здесь вновь отправятся в реактивный полет. Буквально час остается до начала матча «Чехия-Словакия». И эта игра вероятно станет весьма запоминающимся и даже принципиальным противостоянием. Чехи - 6-кратные чемпионы мира. А в копилке словаков серебро первенства образца 2012. Но вот что объединяет 2 команды соперников, так это традиционные для хоккеистов суеверия - никаких интервью в день игры. Так что об ожиданиях ледовых оппонентов корреспондент СТВ поинтересовалась заранее.

Яромир Ягр, игрок сборной Чехии по хоккею:

В Минск мы приехали сильным составом. В нашей команде семеро парней из НХЛ. Настрой боевой, но это же игра. Здесь же все непредсказуемо. Конечно, мы нацелены на победу.

Иван Шварны, игрок сборной Словакии по хоккею:

Каждая команда на Чемпионате мира по определению сильный соперник. Здесь просто не может быть слабых дружин. Серьезные противники все. Даже предположить сложно, кто окажется лучшим.

Зато предполагать, кто окажется лучшим не отказывается наш краб Петрович. Членистоногий предсказатель результатов игр уже занял свой аквариум. Но пока один из двух его прогнозов оказался удачным. Я имею в виду победу россиян. Что ж, впереди еще десятки матчей!