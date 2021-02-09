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Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой. Кто представит Беларусь?

09 февраля 2021 20:08
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Новости Беларуси. До начала главного турнира года в биатлоне совсем немного. Чемпионат мира у стреляющих лыжников принимает словенская Поклюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой. Кто представит Беларусь?-1

Программа соревнований у биатлонистов откроется 10 февраля смешанной эстафетой. В 2021 году она предстанет в слегка измененном формате – два первых этапа побегут мужчины, а закрывать гонку будут женщины. Всего в этом виде примут участие 27 национальных команд, в том числе и белорусская, которую представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова.

Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой. Кто представит Беларусь?-4

Старт эстафете будет дан в 17:00 по белорусскому времени.

# Биатлон # Антон Смольский # Сергей Бочарников # Елена Кручинкина # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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