Чемпионат мира по биатлону откроется смешанной эстафетой. Кто представит Беларусь?

Новости Беларуси. До начала главного турнира года в биатлоне совсем немного. Чемпионат мира у стреляющих лыжников принимает словенская Поклюка, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программа соревнований у биатлонистов откроется 10 февраля смешанной эстафетой. В 2021 году она предстанет в слегка измененном формате – два первых этапа побегут мужчины, а закрывать гонку будут женщины. Всего в этом виде примут участие 27 национальных команд, в том числе и белорусская, которую представят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Елена Кручинкина и Динара Алимбекова.