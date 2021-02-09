Волейболистки «Минчанки» проиграли казанскому «Динамо» в матче российской Суперлиги

Новости Беларуси. «Минчанка» 9 февраля провела свой первый матч в рамках выездной серии. Нашим волейболисткам противостояла команда «Динамо-Казань», один из лидеров российского чемпионата, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Здорово начав первую партию, белоруски довели ее до победы (25:18), а вот последующие три сета взять не удалось (1:3).

10 февраля «Минчанка» снова встретится с «Казанью» в рамках перенесенной игры 22-го тура. Из-за малого количества сыгранных матчей белорусские волейболистки сейчас находятся в хвосте турнирной таблицы.