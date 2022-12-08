Чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте продолжается чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде. Во второй соревновательный день были разыграны очередные комплекты медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовала вечерняя сессия с определения сильнейших на стометровках. В женском заплыве баттерфляем первой финишировала Анастасия Кулешова. У мужчин в аналогичном виде выиграл Арсений Боржаков. Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом. А среди парней в этой дисциплине равных не было Виктору Стаселовичу. Среди девушек на дистанции 200 метров комплексом на первую ступень пьедестала поднялась Ева Андросюк. Среди мужчин чемпионом стал Алексей Рылько. Отмечу, соревнования пропускают лидеры сборной Илья Шиманович и Алина Змушко.

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:

Наша команда продолжает удерживать пик формы, это видно по результатам того же Виктора Стаселовича, то есть фактически показал те же секунды с точностью до сотых, по сравнению с Играми в Казани. Точно так же очень высокий результат показала Анастасия Кулешова. Ряд спортсменов, к сожалению, выпали из борьбы по состоянию здоровья и снялись с некоторых дистанций. Ожидаем их скорейшего выздоровления и возвращения в строй.