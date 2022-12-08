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Чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Бресте

08 декабря 2022 18:08
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Новости Беларуси. В Бресте продолжается чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде. Во второй соревновательный день были разыграны очередные комплекты медалей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Бресте-1

Стартовала вечерняя сессия с определения сильнейших на стометровках. В женском заплыве баттерфляем первой финишировала Анастасия Кулешова. У мужчин в аналогичном виде выиграл Арсений Боржаков. Анастасия Шкурдай завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров брассом. А среди парней в этой дисциплине равных не было Виктору Стаселовичу. Среди девушек на дистанции 200 метров комплексом на первую ступень пьедестала поднялась Ева Андросюк. Среди мужчин чемпионом стал Алексей Рылько. Отмечу, соревнования пропускают лидеры сборной Илья Шиманович и Алина Змушко.

Чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Бресте-4

Андрей Липницкий, главный тренер сборной Беларуси по плаванию:
Наша команда продолжает удерживать пик формы, это видно по результатам того же Виктора Стаселовича, то есть фактически показал те же секунды с точностью до сотых, по сравнению с Играми в Казани. Точно так же очень высокий результат показала Анастасия Кулешова. Ряд спортсменов, к сожалению, выпали из борьбы по состоянию здоровья и снялись с некоторых дистанций. Ожидаем их скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Чемпионат Беларуси по плаванию на короткой воде продолжается в Бресте-7

Соревнования продолжатся в пятницу, 9 декабря. А все чемпионы и призеры станут известны в субботу.

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# Плавание # Ева Андросюк # Арсений Боржаков # Анастасия Шкурдай # Анастасия Кулешова # Алексей Рылько # Андрей Липницкий # Илья Шиманович # Алина Змушко # Фотофакт

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