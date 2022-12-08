Белорусский форвард Илья Усов отметился результативным баллом в матче АХЛ

Илья Усов отметился результативным баллом в очередном матче Американской хоккейной лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда белорусского форварда «Сиракьюз Кранч» выиграла у «Рочестера» – 5:1. Усов выходил во втором звене, заработал ассистентский балл и закончил встречу с показателем полезности плюс один. Белорус провел 19 матчей в регулярном чемпионате, в его активе 6 баллов.