«Суета, драйв, движение». Итоги второго дня чемпионата и первенства БФСО «Динамо» по художественной гимнастике

Новости Беларуси. Традиционно чемпионат и первенство БФСО «Динамо» по художественной гимнастике проводится в Минске в начале декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 2022 году заявилось 140 спортсменок из Минска, Бреста и Витебска. Турнир торжественно открыли воспитанницы школы, лидеры национальной команды Алина Горносько, а также Анастасия Салос, которая три дня назад в Сочи взяла серебро в многоборье. Теперь девушки мотивируют подрастающее поколение.

За три дня участницы минского турнира разыграют 24 комплекта наград. Соревнования являются личными, грации соревнуются в шести возрастных группах. В первые два дня состоялись выступления в многоборье. Борьба была плотной, и специалисты смогли увидеть ряд достойных композиций.

Анна Б екетова, директор СДЮШОР № 4 «Д инамо» по художественной гимнастике: Есть такие детки, видно, что хорошо поработали, тренировались, подготовились. Я могу таких назвать: Маргарита Гончар, вы, наверное, заметили. С душой такая девочка. Стараемся начинать с маленького возраста. Таким образом мы можем контролировать работу тренеров. И у них интерес. Я не люблю, когда у них тишина и спокойствие в зале. Обязательно нужно, чтобы суета, драйв, движение.

Маргарита Гончар, победительница турнира в многоборье:

Всегда, когда я выхожу на ковер, я чувствую сначала волнение, но когда я начинаю делать, я хочу выразить музыку, что я хочу сделать. Не получается – иду дальше. Пытаюсь собраться.

В пятницу, 9 декабря, – заключительный день турнира. Юные грации поспорят за награды в отдельных видах.