НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса уверенно одолел «Филадельфию»

Продолжаются матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Белорусский форвард Алексей Протас и его «Вашингтон» уверенно одолели «Филадельфию» (4:1), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Земляк вышел на лед в четвертом звене, совершил один перехват и два силовых приема. А его айс-тайм составил 11 минут и 29 секунд. Результативными действиями нападающий не отметился. А всего в нынешнем сезоне Протас заработал 5 баллов.