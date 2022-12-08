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НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса уверенно одолел «Филадельфию»

08 декабря 2022 12:48
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Продолжаются матчи регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. Белорусский форвард Алексей Протас и его «Вашингтон» уверенно одолели «Филадельфию» (4:1), сообщили в программе «СТВ-Спорт».

НХЛ. «Вашингтон» Алексея Протаса уверенно одолел «Филадельфию»-1

Земляк вышел на лед в четвертом звене, совершил один перехват и два силовых приема. А его айс-тайм составил 11 минут и 29 секунд. Результативными действиями нападающий не отметился. А всего в нынешнем сезоне Протас заработал 5 баллов.

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# Хоккей # Алексей Протас # Фотофакт

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