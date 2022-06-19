Чего не хватает белорусскому мини-футболу? Поговорили с игроком и тренером «Столицы»
В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ главком «Столицы» Александр Чибисов и молодой, но очень перспективный игрок Дмитрий Шведко. Он пришел в стан дружины, и они победили.
Юлия Силипицкая, СТВ:
Насколько вам понравился этот чемпионат?
Даже проигрышные матчи по качеству игры были хорошие
Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:
С точки зрения тренера понравился подход ребят к делу, отношение к работе. Сам чемпионат был волнообразный в команде. У нас вроде бы хорошо подготовились, хорошо шли, хорошие матчи. Даже проигрышные матчи, которые мы по результату проиграли, по качеству игры были хорошие. Мы играли хорошо, прилично. Я считаю, что психологически мы покрепче, чем они. Мы за счет эмоций и поддержки коллективной добились преимущества.
Юлия Силипицкая:
Дима, когда вам интересно играть?
Дмитрий Шведко, игрок МФК «Столица»:
Когда драйв, эти эмоции в игре, больше желания показать себя.
Юлия Силипицкая:
Вспомните по ходу чемпионата, какие игры вам запомнились.
Дмитрий Шведко:
Первая игра с ВРЗ.
Александр Чибисов:
Я бы добавил про игры запоминающиеся. Для меня как тренера и игрока матч с БЧ выездной. Это как раз был первый матч после отъезда наших легионеров и тренера.
Как в команде переживали уход легионеров и тренера?
Юлия Силипицкая:
Каким было состояние перед матчем и после?
Александр Чибисов:
Это был и переломный момент, и трамплин движения вперед. Мы бы или немножко сломались, или сплотились. Этот матч показал и дал глоток воздуха, дополнительные силы быть на что-то способными практически без легионеров.
Юлия Силипицкая:
Насколько было страшно, что они уезжают и что будет дальше? Были сомнения внутри? Вы же тогда уже были играющим тренером.
Александр Чибисов:
Я помогал в каких-то вопросах главному тренеру. Но все равно в какой-то степени у меня еще остались амбиции как игрока. Я на тренировках все равно еще пытался доказать тренеру, что еще как игрок что-то могу. Для меня основная потеря – тренер. Хотелось, чтобы тренер работал и мы шли дальше. Ну, это внутреннее. Хотел побегать, поиграть. Сейчас будем заниматься, укомплектовывать состав.
Юлия Силипицкая:
Вы будете уже чисто тренером? Ваша игровая практика в силу обстоятельств уйдет на второй план? Или вообще завершится? Или вы будете играющим тренером с еще большими амбициями?
Александр Чибисов:
Думаю, что играющим я уже не буду. Процентов 90, что сконцентрируюсь на тренерской работе. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем доукомплектовать состав, какие-то точечные усиления. Работа ведется, состав практически укомплектован. Есть люди, которых мы уже подписали.
Юлия Силипицкая:
Новые?
Александр Чибисов:
Будем смотреть. Если будем по нужному количеству совпадать, тогда я спокойно сконцентрируюсь на работе. Возможно, буду на всякий случай держать себя в тонусе – мало ли еще пригожусь.
Юлия Силипицкая:
Дима, вы обращаетесь к Александру с отчеством? Он для вас тренер или игрок?
Чем Александр Чибисов завоевал авторитет в мини-футбольной команде?
Дмитрий Шведко:
Конечно, Валерьевич. У нас в команде в основном по отчеству называют тренера. Александр Валерьевич, Валерьевич – так.
Юлия Силипицкая:
И что Валерьевич нынче? Дело говорит?
Дмитрий Шведко:
Конечно, дело. Если чемпионы, значит, дело.
Юлия Силипицкая:
То есть он с авторитетом уже? А чем он завоевал авторитет?
Дмитрий Шведко:
Он и так был авторитетный. Своим опытом, игрой показал, что он хороший и опытный игрок. В этом сезоне как второй тренер, а потом уже и как главный тренер. Все с уважением относятся к нему. Нравится его доверие к игрокам, конкретика.
Юлия Силипицкая:
Впереди Лига чемпионов.
«Со всеми можно играть». Какие шансы на выход в финал Лиги чемпионов?
Александр Чибисов:
Пока все надеемся и верим, что Лига чемпионов будет для нас.
Юлия Силипицкая:
Дима, ты уже, наверное, одной ногой в Лиге чемпионов?
Александр Чибисов:
Дима, наверное, мечтает о Лиге.
Дмитрий Шведко:
Да, конечно. С самого начала я мечтал попасть туда. Следующая стадия – сыграть с какой-нибудь титулованной командой. И стараться выиграть.
Юлия Силипицкая:
А хватит скамейки запасных?
Дмитрий Шведко:
Хватит. У нас, может, и не скамейка. У нас сплоченность, дисциплина, характер.
Юлия Силипицкая:
Дисциплина. Они что, отжимаются у вас по каждому промаху?
Александр Чибисов:
Не без этого.
Юлия Силипицкая:
Много у вас таких молодых, горячих, или есть еще ребята, которые возрастные и в них тоже видите смысл?
Александр Чибисов:
Есть ребята не то что возрастные, а в большей степени опытные. У них еще есть сезон-два, чтобы отыграть на своем максимуме, пике. Тут вопрос, с какого раунда мы начнем: предварительного, основного.
Юлия Силипицкая:
Какие шансы начать с основного?
Александр Чибисов:
Большие, потому что рейтинг у «Столицы» высокий, «Витэн» тоже был с высоким рейтингом, он в элиту вошел, тоже хорошо очки набрал. Скорее всего, в основном раунде будем начинать с октября. Там уже планомерно. Когда будем знать жеребьевку, будем готовиться. Изначально в августе мы будем готовиться к сезону. А потом уже перестраиваться под Лигу чемпионов. Будем стараться в финал четырех, как и все, попадать. Цель – финал четырех. Там в элите тоже можно играть.
Юлия Силипицкая:
Главное – психологически настроиться, хотеть.
Александр Чибисов:
Честно скажу, когда «Столица» принимала одну из групп элитного раунда, когда приезжала «Барселона», «Продексим» и чешская «Спарта». Мы, вроде, мяч тем, мяч чехам, игра с «Барселоной». Я потом пересматривал матчи. Мы по игре практически никому не уступали. С «Барселоной» у нас было моментов не меньше, чем у «Барселоны». Естественно, сказался класс игроков «Барселоны». Нас наказывали, а нам где-то не хватило исполнительского мастерства. Может быть, усталость. Просто показала группа, что со всеми можно играть.
Юлия Силипицкая:
Дима, ты готов психологически?
Дмитрий Шведко:
Всегда готов.
Юлия Силипицкая:
Молодец! Что надо сегодня белорусскому мини-футболу, чтобы чувствовать себя комфортно? Нет такой оскомы, что мы мини, какой-то полуфутбол, а у них футбол?
Чего не хватает белорусскому мини-футболу?
Дмитрий Шведко:
Нет. Думаю, спонсорства не хватает, развития детских школ. Можно и частных, и бесплатных. Но надо развивать детей с самого начала. Допустим, в Бразилии начинают с футзала и потом переходят в большой.
Юлия Силипицкая:
Вы имеете в виду преемственность футбола? Начинаем с мини. Если у кого-то получается, идут в большой, кто-то остается в мини.
Дмитрий Шведко:
Да.
Александр Чибисов:
Раз и преемственность, и финансы – такая увязка идет – почему бы нам, есть в Испании такое... Они привязаны к своим командам из большого футбола. К примеру, первая команда в большом и «Барселона» здесь, в мини-футболе.
Юлия Силипицкая:
А что это даст?
Александр Чибисов:
Во-первых, будет определенный отбор. Будут дети смотреть, развивать. Кому-то больше мини подходит, кому-то – большой футбол.
Дмитрий Шведко:
В мини-футболе много тактики, комбинации. Ловкость, скорость, зрелищность.