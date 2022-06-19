Чего не хватает белорусскому мини-футболу? Поговорили с игроком и тренером «Столицы»

В гостях рубрики «Спорттаймер» в программе «Неделя» на СТВ главком «Столицы» Александр Чибисов и молодой, но очень перспективный игрок Дмитрий Шведко. Он пришел в стан дружины, и они победили. Юлия Силипицкая, СТВ:

Насколько вам понравился этот чемпионат? Даже проигрышные матчи по качеству игры были хорошие

Александр Чибисов, главный тренер МФК «Столица»:

С точки зрения тренера понравился подход ребят к делу, отношение к работе. Сам чемпионат был волнообразный в команде. У нас вроде бы хорошо подготовились, хорошо шли, хорошие матчи. Даже проигрышные матчи, которые мы по результату проиграли, по качеству игры были хорошие. Мы играли хорошо, прилично. Я считаю, что психологически мы покрепче, чем они. Мы за счет эмоций и поддержки коллективной добились преимущества. Юлия Силипицкая:

Дима, когда вам интересно играть? Дмитрий Шведко, игрок МФК «Столица»:

Когда драйв, эти эмоции в игре, больше желания показать себя. Юлия Силипицкая:

Вспомните по ходу чемпионата, какие игры вам запомнились. Дмитрий Шведко:

Первая игра с ВРЗ. Александр Чибисов:

Я бы добавил про игры запоминающиеся. Для меня как тренера и игрока матч с БЧ выездной. Это как раз был первый матч после отъезда наших легионеров и тренера. Как в команде переживали уход легионеров и тренера?

Юлия Силипицкая:

Каким было состояние перед матчем и после? Александр Чибисов:

Это был и переломный момент, и трамплин движения вперед. Мы бы или немножко сломались, или сплотились. Этот матч показал и дал глоток воздуха, дополнительные силы быть на что-то способными практически без легионеров. Юлия Силипицкая:

Насколько было страшно, что они уезжают и что будет дальше? Были сомнения внутри? Вы же тогда уже были играющим тренером. Александр Чибисов:

Я помогал в каких-то вопросах главному тренеру. Но все равно в какой-то степени у меня еще остались амбиции как игрока. Я на тренировках все равно еще пытался доказать тренеру, что еще как игрок что-то могу. Для меня основная потеря – тренер. Хотелось, чтобы тренер работал и мы шли дальше. Ну, это внутреннее. Хотел побегать, поиграть. Сейчас будем заниматься, укомплектовывать состав. Юлия Силипицкая:

Вы будете уже чисто тренером? Ваша игровая практика в силу обстоятельств уйдет на второй план? Или вообще завершится? Или вы будете играющим тренером с еще большими амбициями? Александр Чибисов:

Думаю, что играющим я уже не буду. Процентов 90, что сконцентрируюсь на тренерской работе. Все будет зависеть от того, насколько мы сможем доукомплектовать состав, какие-то точечные усиления. Работа ведется, состав практически укомплектован. Есть люди, которых мы уже подписали. Юлия Силипицкая:

Новые? Александр Чибисов:

Будем смотреть. Если будем по нужному количеству совпадать, тогда я спокойно сконцентрируюсь на работе. Возможно, буду на всякий случай держать себя в тонусе – мало ли еще пригожусь. Юлия Силипицкая:

Дима, вы обращаетесь к Александру с отчеством? Он для вас тренер или игрок? Чем Александр Чибисов завоевал авторитет в мини-футбольной команде?

Дмитрий Шведко:

Конечно, Валерьевич. У нас в команде в основном по отчеству называют тренера. Александр Валерьевич, Валерьевич – так. Юлия Силипицкая:

И что Валерьевич нынче? Дело говорит? Дмитрий Шведко:

Конечно, дело. Если чемпионы, значит, дело. Юлия Силипицкая:

То есть он с авторитетом уже? А чем он завоевал авторитет? Дмитрий Шведко:

Он и так был авторитетный. Своим опытом, игрой показал, что он хороший и опытный игрок. В этом сезоне как второй тренер, а потом уже и как главный тренер. Все с уважением относятся к нему. Нравится его доверие к игрокам, конкретика. Юлия Силипицкая:

Впереди Лига чемпионов. «Со всеми можно играть». Какие шансы на выход в финал Лиги чемпионов?

Александр Чибисов:

Пока все надеемся и верим, что Лига чемпионов будет для нас. Юлия Силипицкая:

Дима, ты уже, наверное, одной ногой в Лиге чемпионов? Александр Чибисов:

Дима, наверное, мечтает о Лиге. Дмитрий Шведко:

Да, конечно. С самого начала я мечтал попасть туда. Следующая стадия – сыграть с какой-нибудь титулованной командой. И стараться выиграть. Юлия Силипицкая:

А хватит скамейки запасных? Дмитрий Шведко:

Хватит. У нас, может, и не скамейка. У нас сплоченность, дисциплина, характер. Юлия Силипицкая:

Дисциплина. Они что, отжимаются у вас по каждому промаху? Александр Чибисов:

Не без этого. Юлия Силипицкая:

Много у вас таких молодых, горячих, или есть еще ребята, которые возрастные и в них тоже видите смысл? Александр Чибисов:

Есть ребята не то что возрастные, а в большей степени опытные. У них еще есть сезон-два, чтобы отыграть на своем максимуме, пике. Тут вопрос, с какого раунда мы начнем: предварительного, основного. Юлия Силипицкая:

Какие шансы начать с основного? Александр Чибисов:

Большие, потому что рейтинг у «Столицы» высокий, «Витэн» тоже был с высоким рейтингом, он в элиту вошел, тоже хорошо очки набрал. Скорее всего, в основном раунде будем начинать с октября. Там уже планомерно. Когда будем знать жеребьевку, будем готовиться. Изначально в августе мы будем готовиться к сезону. А потом уже перестраиваться под Лигу чемпионов. Будем стараться в финал четырех, как и все, попадать. Цель – финал четырех. Там в элите тоже можно играть. Юлия Силипицкая:

Главное – психологически настроиться, хотеть. Александр Чибисов:

Честно скажу, когда «Столица» принимала одну из групп элитного раунда, когда приезжала «Барселона», «Продексим» и чешская «Спарта». Мы, вроде, мяч тем, мяч чехам, игра с «Барселоной». Я потом пересматривал матчи. Мы по игре практически никому не уступали. С «Барселоной» у нас было моментов не меньше, чем у «Барселоны». Естественно, сказался класс игроков «Барселоны». Нас наказывали, а нам где-то не хватило исполнительского мастерства. Может быть, усталость. Просто показала группа, что со всеми можно играть. Юлия Силипицкая:

Дима, ты готов психологически? Дмитрий Шведко:

Всегда готов.