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Федерация хоккея России предложила КХЛ изменить структуру чемпионата

18 июня 2022 18:55
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Федерация хоккея России предложила Континентальной хоккейной лиге изменить структуру чемпионата. Был разработан новый формат проведения турнира и направлен на рассмотрение в лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Федерация хоккея России предложила КХЛ изменить структуру чемпионата-1

Согласно предложениям Российской Федерации, команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, которые заняли первые 12 позиций по итогам минувшего сезона. Среди них и минское «Динамо». Во второй конференции будет 10 команд.

Предлагаемое название дивизионов – Конференция Юрзинова и Конференция Якушева. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей. Далее дружины обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф. На рассмотрение в лигу подано два варианта его проведения.

# Хоккей # Фотофакт

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