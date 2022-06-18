Федерация хоккея России предложила КХЛ изменить структуру чемпионата

Федерация хоккея России предложила Континентальной хоккейной лиге изменить структуру чемпионата. Был разработан новый формат проведения турнира и направлен на рассмотрение в лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Согласно предложениям Российской Федерации, команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, которые заняли первые 12 позиций по итогам минувшего сезона. Среди них и минское «Динамо». Во второй конференции будет 10 команд.

Предлагаемое название дивизионов – Конференция Юрзинова и Конференция Якушева. Всего в регулярном чемпионате команды проведут по 70 матчей. Далее дружины обеих конференций будут вести борьбу за плей-офф. На рассмотрение в лигу подано два варианта его проведения.