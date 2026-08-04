Новости по тегу #Александр Чибисов

В календаре соревнований минчан значится основной раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут с 27 октября по 1 ноября в Хорватии.
В 2026 году наших парней судьба решила испытать по полной. В Лиге Чемпионов, третьей группе пути А, минуя квалификацию, вместе со «Столицей» действующий чемпион «Спортинг», участник «финала четырех» «Этуаль» и хозяева хорваты.
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