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Новости по тегу #Александр Чибисов

Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов
04 августа 2026 20:17

Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха
04 августа 2026 18:04

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха

Мини-футбол. «Столица» разгромила МФК «Охрана-Динамо» в матче ЧБ
18 ноября 2023 14:56

Мини-футбол. «Столица» разгромила МФК «Охрана-Динамо» в матче ЧБ

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу
16 сентября 2023 20:19

Стартовал первый тур чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Мы сильны командой, мы все один за одного». Мини-футбольная «Столица» во второй раз выиграла Кубок Беларуси
16 января 2023 12:09

«Мы сильны командой, мы все один за одного». Мини-футбольная «Столица» во второй раз выиграла Кубок Беларуси

«Столица» разгромила косовский «Личени» в Лиге чемпионов
29 октября 2022 19:12

«Столица» разгромила косовский «Личени» в Лиге чемпионов

Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»
25 октября 2022 19:52

Мини-футбол. Белорусская «Столица» проиграла на выезде польскому «Пясту»

​​Мини-футбол. «Столица» в основном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой из Косово
08 июля 2022 13:08

​​Мини-футбол. «Столица» в основном раунде Лиги чемпионов сыграет с командой из Косово

Чего не хватает белорусскому мини-футболу? Поговорили с игроком и тренером «Столицы»
19 июня 2022 18:10

Чего не хватает белорусскому мини-футболу? Поговорили с игроком и тренером «Столицы»

Игрок «Столицы» о матче с «Продэксим»: играли до конца, нечего терять было уже
20 ноября 2019 21:22

Игрок «Столицы» о матче с «Продэксим»: играли до конца, нечего терять было уже

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ
02 февраля 2019 18:35

Мини-футбол. Сборная Беларуси разгромила норвежцев на отборе к ЧМ

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»
31 октября 2017 08:29

«Хотим, чтобы они приобщались к спорту»: футболисты клуба «Столица» поучаствовали в акции «Спортсмены – детям»