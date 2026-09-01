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Новости по тегу #Мини-футбол

В чемпионате Беларуси по мини-футболу не будет ничейных исходов
01 сентября 2026 14:58

В чемпионате Беларуси по мини-футболу не будет ничейных исходов

Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов
04 августа 2026 20:17

Мини-футбольный клуб «Столица» готовится к Лиге чемпионов

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха
04 августа 2026 18:04

МФК «Столица» приступил к тренировкам после летнего отдыха

«Столица» обыграла «Витэн» в финальном противостоянии чемпионата Беларуси по мини-футболу
24 июня 2026 11:23

«Столица» обыграла «Витэн» в финальном противостоянии чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Витэн» одолел «Столицу» и сравнял счет в финальной серии ЧБ по мини-футболу
20 июня 2026 12:16

«Витэн» одолел «Столицу» и сравнял счет в финальной серии ЧБ по мини-футболу

ЧБ по мини-футболу: «Столица» обыграла «Витэн» на старте «золотой» серии
15 июня 2026 20:20

ЧБ по мини-футболу: «Столица» обыграла «Витэн» на старте «золотой» серии

«Витэн» стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу
09 июня 2026 11:22

«Витэн» стал вторым финалистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Витэн» по пенальти уступил БЧ – серия переезжает в Гомель
06 июня 2026 13:25

«Витэн» по пенальти уступил БЧ – серия переезжает в Гомель

«Витэн» обыграл БЧ во 2-м матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
01 июня 2026 20:05

«Витэн» обыграл БЧ во 2-м матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

«Столица» переиграла ВРЗ в первом матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу
27 мая 2026 20:10

«Столица» переиграла ВРЗ в первом матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу
20 мая 2026 17:34

«Столица» вышла в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

«Столица» обыграла «Витэн» в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу
07 апреля 2026 12:27

«Столица» обыграла «Витэн» в матче чемпионата Беларуси по мини-футболу