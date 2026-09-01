Новости по тегу #Мини-футбол

Регламент национального первенства изменен в целях повышения зрелищности.
В календаре соревнований минчан значится основной раунд Лиги чемпионов, матчи которого пройдут с 27 октября по 1 ноября в Хорватии.
В 2026 году наших парней судьба решила испытать по полной. В Лиге Чемпионов, третьей группе пути А, минуя квалификацию, вместе со «Столицей» действующий чемпион «Спортинг», участник «финала четырех» «Этуаль» и хозяева хорваты.
Минчане полностью контролировали ход встречи и трижды поразили ворота своих визави.
Для определения победителя понадобились пенальти.
Встреча прошла в Минске.
Соперником «Витэна» по финалу второй год кряду будет «Столица». Серия стартует 15 июня в Минске.
Команда БЧ сократила отставание от «Витэна» в 1/2 финала чемпионата Беларуси по мини-футболу.
Поединок прошел в Гомеле.
Рассказываем о ходе встречи и атмосфере события.
Лидеры сезона после уверенной виктории на домашней площадке были сильнее и в гостях.
«Столица» движется непобедимой поступью по чемпионату Беларуси по мини-футболу.
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