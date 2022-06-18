Белорусский дзюдоист завоевал бронзу на соревнованиях в Красноярске

Новости Беларуси. Белорусский дзюдоист Даниэл Мукете занял третье место на Всероссийских соревнованиях памяти Гулидова в Красноярске. Это уже третья медаль нашей команды на турнире, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ранее в весовой категории до 52 килограммов серебро завоевала Ксения Данилович. Бронзовая награда в категории до 63 килограммов в активе Яны Макрецкой. В поединке за третье место в категории до 100 килограммов наш Даниэл Мукете должен был сразиться с россиянином Зауром Гасановым, однако незадолго до схватки соперник белоруса снялся с соревнований из-за травмы. Таким образом, белорусский спортсмен стал бронзовым призером турнира.