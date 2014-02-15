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Церемония награждения Домрачевой, Цупер и Скардино в Сочи 15 февраля

15 февраля 2014 19:51
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Новости Олимпиады. На площади «Медал Плаза» в Сочи прошла церемония награждения чемпионов и призёров олимпийских игр-2014.

В олимпийском Сочи впервые в истории зимних олимпиад на пьедестал поднялись сразу две белорусские спортсменки —  Дарья Домрачева и Надежда Скардино, которые триумфально выступили в женской индивидуальной гонке на 15-километровой дистанции. Белорусский пьедестал разбавила лишь именитая швейцарская спортсменка Селина Гаспарин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее чем через полчаса на пьедестал взошла и белорусская фристайлистка Алла Цупер, которая поддержала золотой почин Дарьи. Это пятая по счёту Олимпиада Аллы и первая, которая принесла ей медаль. Она выиграла с большим отрывом, оставив позади сильнейших соперниц — двух китаянок и австралийку — олимпийскую чемпионку Ванкувера.

В копилке белорусской олимпийской сборной теперь четыре медали — три золотых и одна бронзовая.  В общем медальном зачёте Беларусь  занимает 9-е  место, опередив Польшу, Австрию и Францию. И даже если бы зимняя олимпиада закончилась сегодня, то она уже бы стала самой успешной за всю историю суверенного белорусского спорта. Однако впереди у нас ещё старты. В биатлоне выступят и Дарья Домрачева и Надежда Скардино. А на следующей неделе за медали будут бороться наши фристайлисты. А это не менее прославленные спортсмены. Алексей Гришин — первый в суверенной истории Беларуси зимний олимпийский чемпион, Дмитрий Дащинский — двукратный призёр главного старта четырёхлетия, Антон Кушнир — обладатель большого хрустального глобуса.

# Дарья Домрачева # Фотофакт # Зимняя Олимпиада # Алла Цупер # Надежда Скардино

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