Олимпиада-2014 в Сочи. Медали Беларуси 14 февраля

Новости Олимпиады. Три золотые медали. Три! На XXII зимних Олимпийских играх у Беларуси. А всего – 4. И хочется добавить: уже, уже 4. Потому что если уже, то, может быть, еще.

За один день в рейтинге стран-медалистов Беларусь стремительно взлетела вверх. Обошла Россию, Китай, Францию. Но обо всем по порядку.

Такое впечатление, что во вторник, после победы в гонке преследования, Домрачева почувствовала: равных ей по скорости нет. И главное – не промазать. Но с одним все-таки промахом, но со сверхзвуковой скоростью в пятницу Даша завоевала свое второе «золото».

Правду или нет пишут об отношениях Домрачевой с норвежцем Бьорндаленом, но в Валентинов день Даша преподнесла лучший подарок всем влюбленным в нее болельщикам.

А вслед за Домрачевой, через несколько часов, добила всех фристайлистка Алла Цупер. Еще одна высшая награда. Фантастика.

В третьей женской биатлонной гонке сочинской Олимпиады Даша Домрачева стартовала 13-ой. Однако в якобы несчастный номер в этот день не верил никто: ни многочисленные белорусские болельщики, ни сама спортсменка.

С первых же секунд Даша дала понять, что имеет серьезные намерения и нацелена только на победу. Первый стрелковый рубеж – чисто. На второй Даша приходит лидером – у россиянки Ольги Зайцевой она выигрывает больше 45 секунд. Но уйти без промаха не удается – плюс одна минута. Однако скоростные способности Домрачевой вселяют уверенность: спортсменка способна и дальше вести борьбу за главную медаль. Тем временем «на ноль» стреляет Надежда Скардино, а одна из главных соперниц Даши норвежка Тора Бергер, к огорчению своих болельщиков и радости наших, что называется «застрелилась» на первых двух рубежах – три патрона мимо мишени.

А Домрачева мчится к своей победе. Такое ощущение, что она буквально пролетает дистанцию, а свой феноменальный бег подкрепляет отличными стрелковыми сессиями. Под рев трибун Даша пересекает финишную черту – второе олимпийское «золото». У ее преследователей нет шансов улучшить результат белоруски.

А вот и Надя Скардино – с чистой стрельбой приходит со вторым временем. Но швейцарка Селина Гаспарин смогла разбить белорусский дуэт. У Надежды – «бронза». Триумф нашего биатлона!

Однако на этом сюрпризы вечера не закончились. Белорусская фристайлистка Алла Цупер, которая также выступала под 13-м номером, неожиданно для многих пробилась в заключительную часть соревнований.

Третьим прыжком у нее был «фул-фул-фул». Алла исполняла его на снег второй раз в жизни. Первый был накануне, на тренировке. Решила рискнуть, и это оправдалось. «Золото» сочинской Олимпиады – у нашей спортсменки.