Олимпиада 2014 в Сочи 15 февраля. Стенограмма онлайн-трансляции (горные лыжи, шорт-трек)

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На Олимпиаде в Сочи 15 февраля очередной соревновательный день: будут разыграны 7 комплектов медалей в двух видах программы примут участие белорусы: в горных лыжах и шорт-треке.

Совсем скоро начнется турнир по горным лыжам, где нашу страну представит Мария Шканова.

Девушки будут соревноваться в супер-гиганте. Нельзя сказать, что это любимая дисциплина у Марии. В общем зачете FIS она располагается на 347 месте.

Наша спортсменка располагается в конце стартового протокола - на 46 позиции. Всего же в списке 50 участниц.

Главные фаворитки сосредоточились в середине стартового реестра.

Вот это начало!!! Первая участница - и сразу сход с дистанции!!!!

Не добралась до финиша испанка Каролина Руис Кастильо.

А у нас снова сход. Да уж, складывается впечатление, что медали получит те, кто просто доберется до финиша!

На старте 6-ой номер, в финишном протоколе по-прежнему лишь одна спортсменка!!!!!!!!!!!!

Одна за одной участницы не справляются с дистанцией. Вот Вам и Олимпийские игры!

Только вторая горнолыжница благополучно добралась до финиша. Промежуточный протокол возглавила Фабьен Сутер.

Похоже, что спортсменки все-таки разобрались с коварной дистанцией. Лучше медленней, но на финише, чем быстрее, но в сетке.

Вот и олимпийская чемпионка Доминик Гизин отправилась преждевременно отдыхать.

Ну вот в дело вступают и главные фавориты. Первой из них в бой идет Джулия Манкусо.

Американка справилась с трудностями трассы, но не смогла обойти швейцарку Фабьен Сутер.

Серебряный призер сочинской Олимпиады в супер-комбинации австрийка Николь Хосп выходит в лидеры.

На дистанции - чемпионка Сочи в скоростном спуске Тина Мазе.

Словенка лишь третья. А впереди еще много конкуренток.

Мария Хёфль-Риш на трассе. Она также одна из главных фавориток!

На счету немки в Сочи уже есть золото в суперкомбинации.

И немка не смогла улучшить время австрийки Анны Феннингер, которая продолжает лидировать.

Ну что ж, ровно половина участниц выступила. 11 спортсменок не смогли добраться до финиша.

Тройка лидеров такова: Анна Фенингер (Австрия), Мария Хёфль-Риш (Германия), Николь Хосп (Австрия)

Во второй половине стартового протокола очевидных претендентов на высокие места нет. Но сюрпризы на Олимпиаде еще никто не отменял

Хозяйка трассы, россиянка Елена Яковишина, преодолела дистанцию. У нее 19 место.

Как и ожидалось, спортсменки второго эшелона пока не могут составить конкуренцию лидерам. Мы же ждем старта Марии Шкановой.

Всего три спортсменки остаются до старта нашей горнолыжницы Марии Шкановой.

Мария Шканова на дистанции. Держим кулачки!

Сходит белоруска с трассы.

Ошибка на вираже, и не смогла наша спортсменка справиться со сложной дистанцией.

Последняя участница украинка Богдана Мацьоцька преодолела трассу. У нее 27-е время.

Итак, итоги. Всего 31 спортсменка покорила трассу супер-гиганта. К сожалению, в числе тех, кто не финишировал, и белоруска Мария Шканова.

Бронзовая награда у австрийки Николь Хосп. Немка Мария Хёфль-Риш вторая.

Ну а олимпийской чемпионкой становится 24-летняя австрийка Анна Феннингер. Наши поздравления победительнице!

В 13:00 начинаем следить за нашей Ольгой Талаевой. Представительницы шорт-трека сегодня разыграют медали на дистанции 1500 метров.

Через 15 минут в сочинском Дворце зимнего спорта "Айсберг" начнутся соревнования в шорт-треке с участием белоруски Ольги Талаевой.

Стартовали состязания в шорт-треке. Первый забег на 1500 метров проходит прямо сейчас

Кореянка Сук Хи Шим показала лучшее время в первом забеге.

36 спортсменок примут участие в предварительной стадии. Они разбиты на 6 забегов.

Три лучших спортсменки в каждом забеге квалифицируются в полуфинальную стадию.

Завершился третий забег. На старт готовится выйти наша Ольга Талаева.

После половины дистанции белоруска на 5-м месте.

Финишная позиция Ольги Талаевой шестая, и она не сможет продолжить борьбу в полуфинале.

А в следующем забеге принимает участие победительница Ванкувера на этой дистанции и рекордсменка мира китаянка Ян Чжоу.

Олимпийская чемпионка показывает лучшие секунды и ожидаемо продолжит борьбу за медали.

Последний предварительный забег завершился.

Полуфинальные забеги у женщин на дистанции 1500 метров начнутся в 14:12. К сожалению, они пройдут без белоруски Ольги Талаевой.

Стартовал первый полуфинальный забег среди женщин в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

В финал пройдут по две лучшие спортсменки от забега.

Ну что ж, одна из фавориток, олимпийская чемпионка Ванкувера китаянка Ян Чжоу, подтвердила класс. Она быстрейшая.

Во втором забеге выступит голландка Йорин Тер Морс. Она показала лучшее время на предварительной стадии.

В полуфинале Тер Морс также стала одной из лучших и пробилась в решающую стадию.

Ждем заключительного забега 1/2-ой. Главные фаворитки в нем, разумеется, азиатки: кореянка Ха-Ри Чо и китаянка Цзяджоу Ли.

Китаянка Ли выигрывает забег, а вот вторую финалистку определил лишь фотофиниш. Ею стала 18-летняя кореянка Ким.

А дополнительный пропуск в финал получает и американка Эмили Скотт. Ее неправомерно выбила с дистанции Ха-Ри Чо.

По правилам шорт-трека спортсменка США продолжит борьбу в следующем круге.

Старт медального заезда, согласно официальному расписанию, в 15:06.

Розыгрыш медалей среди женщин в шорт-треке на дистанции 1500 метров начинается в эти минуты.

Перед решающим забегом публику разогрели участницы финала Б. Для протокола отметим, что лучшей здесь была канадка Валери Малте.

Стартовал финальный забег. Очень сильный по составу. Предсказать исход борьбы сложно. Ждем финиша!

Лидер после первой половины дистанции итальянка Фонтана.

Три участницы упали!

По окончании гонки судьи рассмотрят эпизод с падением.

Китаянка Ян Чжоу подтверждает свой чемпионский статус!

Тройку призеров в этой дисциплине дополнили кореянка Шим и итальянка Фонтана.

В программе сегодняшнего соревновательного дня состязаний с участием белорусов больше нет. Ждем от наших спортсменов успехов завтра.

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Награды нашли своих обладателей. 15 февраля в Сочи состоялась торжественная церемония награждения вчерашних триумфаторов. Самое непосредственно участие в приятном любому атлету мероприятии приняли белоруски.

Затишье после бури. Так можно кратко и емко охарактеризовать выступление белорусов в Сочи 15 февраля. Наши соотечественники приняли участие в 2-х видах программы. Причем, явно не медальных для белорусов. В горнолыжном спорте в супер-гиганте состязались женщины. Мария Шканова, стартовав одной из последних, не смогла добраться до финиша. Кстати, без итогового результата оказались сразу 19 спортсменок! В шорт-треке на дистанции полторы тысячи метров пробовала силы Ольга Талаева. Как и ожидалось, для нее непреодолимым оказался уже стартовый барьер. В своем забеге она заняла последнее место и не смогла пройти дальше.

В субботу – восьмой день Олимпиады, в Сочи разыгрывают семь комплектов медалей. Пять из них уже нашли своих обладателей. В горном слаломе с прерватностями сложнейшей трассы лучше других справилась австрийка Анна Феннингер. Серебряную медалистку – Марию Хёфль-Риш она опередила более чем на полсекунды. Пожалуй, главным украшением дня стала эстафетная гонка у лыжниц. Совершенно неожиданно вне тройки призеров оказались норвежки и россиянки. Признанных фавориток потеснили представительницы сборной Швеции, не выигрывавшие в этой дисциплине золото олимпиады с далекого 1960-го года. Бежавшая за шведок на последнем этапе Анна Хог на финише на полсекунды опередила представительницу сборной Финляндии. Бронза у немок, отставших от победительниц на 9 десятых. Сразу два комплекта медалей были разыграны в шорт-треке. На дистанции 1500 метров у женщин золото выиграла китаянка Ян Чжоу. На километровой дистанции у мужчин равных не было натурализованному россиянину, экс-корейцу Виктору Ану. У конькобежцев продолжается тотальное доминирование мастеров голландской школы. Ни один пьедестал не обходится без улыбчивых парней в оранжевой форме. Вот и на полутора тысячах метров серебро досталось Куну Вервею. Всего три тысячных секунды он проиграл золотому медалисту, поляку Збигневу Брудке.

На олимпиаде набирает обороты хоккейный турнир. В Сочи 15 февраля впервые в очном противостоянии встретились сборные которые относят к узкому кругу главных претендентов на золото. Россияне на групповом этапе встречались с американцами.

16 февраля же на олимпиаде будут разыграны очередные комплекты медалей. Белорусские спортсмены выступят как минимум в двух видах программы. Горнолыжник Юрий Данилочкин попытается покорить трассу супергиганта. Кстати, состязания перенесены на час раньше и начнутся в 9 утра по нашему времени. Это связано с тем, что сегодня температура воздуха достигала +15 и вызвала обильное таяние снега, что негативным образом сказалось на качестве трассы и спровоцировало большое количество падений. Кроме того, будем переживать за мужскую лыжную эстафету 4 по 10 километров.